مواقع أجنبية: اختراق حسابات مليون مستخدم على فيسبوك

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أبلغت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك حوالي مليون مستخدم على الفيسبوك عن اختراق بيانات اعتماد حسابهم (كلمة السر)، بسبب مشكلات أمنية مع التطبيقات تم تنزيلها من متجر آبل وأندرويد، وفق ما ذكرت المتحدث باسم ميتا «جابي كورتيس» لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.



وأعلنت شركة ميتا في تقرير لها صباح اليوم الجمعة عن اكتشاف فريق أمن المعلومات الخاص بها أكثر من 400 تطبيق ضار على متجر جوجل بلاي وآبل ستور، يقوم باختراق بيانات حسابات مستخدمي فيسبوك، عبر تسجيل المستخدم بياناته (Login) على التطبيق باستخدام حساب الفيسبوك.



وذكر التقرير أن 355 من التطبيقات كانت تعمل بنظام Android، بينما كان 47 منها بنظام iOS المشغل لهواتف آبل.

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وأضاف التقرير أنه تم إخفاء حوالي 40? من التطبيقات كأدوات لتحرير الصور، فيما تنوعت باقي التطبيقات بين تطبيقات الألعاب ونمط الحياة والمرافق التجارية والشبكات الخاصة الافتراضية.لكن كيف يتم اختراق الحساب ؟وذكرت شركة ميتا كيف يتم اختراق الحسابات، موضحة أن المطورين يقومون بإنشاء برامج ضارة متخفية في شكل تطبيقات ذات وظائف ممتعة أو مفيدة- مثل برامج تحرير الصور الكرتونية أو مشغلات الموسيقى- ونشرها في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة.وحذرت شركة ميتا في بيان لها أن المطورين قد يلجأون لفبركة مراجعات مزيفة لخداع الآخرين لتنزيل البرامج الضارة، ليقوم الأشخاص بتنزيلها.وتابعت أنه عندما يقوم شخص ما بتثبيت التطبيق الضار، فقد يطلب منه «تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك، إذا قاموا بإدخال بيانات اعتمادهم، فسيسرق البرنامج الضار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم (username & password).وحذرت شركة ميتا أنه حال سُرقت معلومات تسجيل الدخول، فمن المحتمل أن يتمكن المهاجمون من الوصول الكامل إلى حساب الشخص والقيام بأشياء مثل إرسال رسائل إلى أصدقائهم أو الوصول إلى المعلومات الخاصة.وحذرت الشركة من التطبيقات التي تطلب تسجيل الدخول بحساب الفيسبوك قبل استخدامه.ونشرت عدد من التطبيقات التي رصدها فريق الأمن الخاص بشركة ميتا التى تقوم باختراق حسابات المستخدمين.رد شركتي «جوجل» و«آبل»في المقابل، قال المتحدث باسم شركة آبل إن«45 من 400 تطبيق بها مشكلة كانت موجودة في متجر التطبيقات الخاص بها وتمت إزالتها».كما قال متحدث باسم شركة جوجل إن «جوجل أزالت جميع التطبيقات الضارة المعنية»، حسب ما ذكر موقع تايم الأمريكي.