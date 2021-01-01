عادات تسرع من الإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام تجعل العظام ضعيفة ولا يوجد لدى الفرد المقدر للاتكاء عليها، كما أنها تكون عرضة للكسر، وبسبب هذه الحالة، من المرجح أن يعاني 50% ومن النساء و25% من الرجال من كسر في العظام مرة واحدة في حياتهم.
وللوقاية من هشاشة العظام، لا بد من التركيز على النظام الغذائي الصحي المتبع، وكذلك إذا كان الشخص يدخن أو يشرب الكحول أم لا، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.
تناول الكحوليات
الإفراط في شرب الكحوليات، يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة بالجسم، لأنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الكالسيوم في الجسم، كما أنه يتعارض أيضًا مع إنتاج فيتامين د، وبالتالي يؤثر على استمرار صحة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
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