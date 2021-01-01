عادات تسرع من الإصابة بهشاشة العظام

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هشاشة العظام


هشاشة العظام تجعل العظام ضعيفة ولا يوجد لدى الفرد المقدر للاتكاء عليها، كما أنها تكون عرضة للكسر، وبسبب هذه الحالة، من المرجح أن يعاني 50% ومن النساء و25% من الرجال من كسر في العظام مرة واحدة في حياتهم.

وللوقاية من هشاشة العظام، لا بد من التركيز على النظام الغذائي الصحي المتبع، وكذلك إذا كان الشخص يدخن أو يشرب الكحول أم لا، وفقًا لـ صحيفة تايمز ناو.

تناول الكحوليات
الإفراط في شرب الكحوليات، يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة بالجسم، لأنه يمكن أن يؤدي إلى نقص الكالسيوم في الجسم، كما أنه يتعارض أيضًا مع إنتاج فيتامين د، وبالتالي يؤثر على استمرار صحة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

شرب المياه الغازية يوميًا
حمض الفوسفوريك، الموجود غالبًا في المشروبات الغازية، وكذلك الكافيين، يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى فقدان العظام، كما تشير دراسة أجريت عام 2020 في مجلة Nutrients إلى أن الذين يشربون الصودا يوميًا لديهم خطر الإصابة بالكسور بمقدار خمسة أضعاف.



شرب الحليب غير المدعم
يمكن أن يكون الحليب غير المدعم قادرًا على توفير مستويات كافية من فيتامين د والكالسيوم، الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بكسور العظام.

شرب العصائر المحلاة بالسكر
يمكن للعصائر المحلاة بالسكر أن تؤثر سلبًا على صحة العظام لدى البالغين، وذلك وفقًا لمراجعة 2021 في مجلة التغذية، والتي كشفت أن تناول السكر الزائد يمكن أن يساهم في هشاشة العظام.

المصدر: cairo24

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