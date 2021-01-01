تعليم الجيزة تبدأ مجموعات التقوية بالمدارس الأسبوع المقب

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أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، البدء في مجموعات التقوية بعدد من مدارس المحافظة الأسبوع المقبل.



وذكرت المصادر، في تصريح لـ القاهرة 24، أن البدء في مجموعات التقوية يأتي في ظل توجيه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة، بتفعيل المجموعات بالتزامن مع أول أيام الدراسة، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.



تعليم الجيزة تبدأ في تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس الأسبوع المقبل

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فيما أبلغ عدد من المدارس، الطلاب بمواعيد مجموعات التقوية والمدرسين المسئولين عنها، والجدول المحدد للمجموعات تحت إشراف مدير كل مدرسة.على صعيد آخر، عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، والقيادات التربوية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية ومناقشة عدد من النقاط المهمة، والتي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.واستهل الوزير اللقاء بتقديم خالص التعازي لأسر أبنائنا الطلاب المتوفين والمعلمين الذين وافتهم المنية في أول وثاني أيام الدراسة، مؤكدًا أن أرواح الطلاب والمعلمين غالية جِدًّا، موجهًا مديري المديريات التعليمية بإطلاق أسماء المتوفين من أبنائنا الطلاب والمعلمين على قاعات التدريس أو المدارس، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين.