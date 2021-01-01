تنسيق الجامعات الخاصة 2022 مستمر



تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة





على الرغم من بدء الدراسة منذ الأسبوع الماضي إلا أن هناك بعض الطلاب الذيين لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الحكومية ويرغبون فى تقديم أوراقهم للجامعات الخاصة، وعليه أتاحت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى 14أكتوبر 2022.





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تنسيق الجامعات الخاصة 2022إتاحة تنسيق الجامعات الخاصة 2022 أمام الطلاب، يأتى فى إطار حرص الوزارة على مستقبل الطلاب وتمكينهم من الالتحاق بـ تنسيق الجامعات الخاصة لتصبح فرصة أخيرة حتى الجمعة 14 أكتوبر 2022.ووفق للإحصائيات فإن هناك 20% من الجامعات الخاصة وصلت بها نسبة القبول لـ 100%، إلا أن هناك 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%، وذلك وفقا لما لـ مجلس الجامعات الخاصة.مصاريف الجامعات الخاصة 2022ويلتزم الطالب بدفع مصاريف الجامعات الخاصة 2022 إلا أنه فى حال سحب الملف ورغبة الطالب فى الإلتحاق بجامعة خاصة أخري قبل بداية الدراسة يتم 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية.وفى حالة سحب الطالب لملفه من الجامعة الخاصة بعد بداية الدارسة فإنه يتم خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع من المصروفات الدراسية.الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022ووفقا وزارة التعليم فإن الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات الخاصة تضمن مايلي :-- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة فى كليات الأسنان 80%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الطب البشري 82%.-جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات العلاج الطبيعي 78%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الصيدلة 74%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الهندسة 68%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الحاسبات 62%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.-جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات التمريض 55%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الإدارة والاقتصاد 55%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات العلوم السياسية 55%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات الإعلام 55%.- جاء الحد الأدني لـ تنسيق الجامعات الخاصة كليات التربية 55%.استمرار تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى هذا الموعدوجاءت متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الحالى، وذلك وفق تقرير الدكتور حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022/2023.ووفق التقرير فإن 71 ألف طالب عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة 2022، على أن يتم استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة 2022 حتى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري.