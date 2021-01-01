تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد لطلاب أولى ثانوي



التابلت التابلت



أعلنت المدارس الثانوية، خبرا عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين يتساءلون عن إجراءات استلام التابلت بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023



قالت المدارس الثانوية، إنه تم فتح الباب لـ تسديد رسوم التابلت للصف الأول الثانوي في مكاتب البريد، لافتةً إلى أن الرسوم المطلوبة 105جنيه



وأضافت المدارس الثانوية أنه ستم تسديد رسوم التابلت في مكاتب البريد عن طريق الرقم القومي للطالب ، مشددةً على ضرورة الاحتفاظ بـ ايصال سداد رسوم التابلت لحين تسليمه في المدرسة

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وأعلنت المدارس الثانوية أنه من المقرر أن يتم تسليم التابلت لـ طلاب الصف الاول الثانوي في المدارس الثانوية خلال أيام.وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تأمين التابلت تقدر بـ 105 جنيهات، ولابد أن يدفعها جميع طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وكذلك المعلمين الذين تسلموا التابلت.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تأمين التابلت يمكن دفعها في مكاتب البريد.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سداد رسوم تأمين التابلت أمر لابد من عدم تجاهله ، حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد او التلف الكلي او التلف الجزئيوأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن رسوم تأمين التابلت يتم سدادها وفقا لما يلي :طلاب أولى ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولىطلاب 2 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانيةطلاب 3 ثانوي : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثةوحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه في حالة عدم الالتزام بـ سداد رسوم تأمين التابلت ، يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ، ويقوم بسداد قسمة الجهاز كاملا في حالة الفقد او قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي او الجزئي.خطوات سداد رسوم تأمين التابلتاذهب إلى احد مكاتب البريدقدم شهادة ميلاد الطالب او بطاقة الرقم القوميادفع 105 جنيه و سدد في خدمة المدفوعات الخاصة بالتابلتاحتفظ بـ ايصال سداد تأمين التابلت لتقديمه وقت اللزوم