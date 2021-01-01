أحلى من المحلات .. طريقة عمل التركي المدخن في المنزل

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التركي المدخن


التركي المدخن من اللحوم المصنعة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف، مما يدفع العديد إلي تقديمها للأطفال.

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل التركي المدخن في المنزل.

مقادير التركي المدخن

نصف كيلو لحم ديك مفروم
1 ملعقه صغيره بودره ثوم
1 ملعقة صغيرة بودره بصل
1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنه
1 بيضه
1 ملعقه صغيرة مسطرده
نصف كوب بقسماط مطحون
ملح و فلفل
الحشو
1 كوب فلفل الوان مقطع مكعبات صغيره
للتقديم :
خبز توست
خيار و طماطم شيري
150 جم جبن شيدر



التركي المدخن

طريقة تحضير التركي المدخن
في وعاء نضع لحم التيركي المفروم مع البهارات، البيضة، المسطردة و البقسماط و نعجنهم معا جيدا حتى يتجانسوا ثم نضيف الفلفل الالوان المقطع صغير و نعجنهم معاً
نضع ورق فويل فوقها ورقة زبدة و نشكل العجين على شكل اسطواني و نلفهم جيدا بالورق مع احكام اغلاق الاطراف
في وعاء على النار نضع ماء حتى يغلي و ننزل الرول فيه لمدة ساعة كاملة
نتركه ليبرد ثم نفتحه و نقطعه و يقدم بالهنا و الشفا

المصدر: elbalad

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