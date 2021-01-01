أحلى من المحلات .. طريقة عمل التركي المدخن في المنزل



التركي المدخن التركي المدخن



التركي المدخن من اللحوم المصنعة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف، مما يدفع العديد إلي تقديمها للأطفال.



قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل التركي المدخن في المنزل.



مقادير التركي المدخن

قد يعجبك أيضا...

نصف كيلو لحم ديك مفروم1 ملعقه صغيره بودره ثوم1 ملعقة صغيرة بودره بصل1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنه1 بيضه1 ملعقه صغيرة مسطردهنصف كوب بقسماط مطحونملح و فلفلالحشو1 كوب فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرهللتقديم :خبز توستخيار و طماطم شيري150 جم جبن شيدرالتركي المدخنطريقة تحضير التركي المدخنفي وعاء نضع لحم التيركي المفروم مع البهارات، البيضة، المسطردة و البقسماط و نعجنهم معا جيدا حتى يتجانسوا ثم نضيف الفلفل الالوان المقطع صغير و نعجنهم معاًنضع ورق فويل فوقها ورقة زبدة و نشكل العجين على شكل اسطواني و نلفهم جيدا بالورق مع احكام اغلاق الاطراففي وعاء على النار نضع ماء حتى يغلي و ننزل الرول فيه لمدة ساعة كاملةنتركه ليبرد ثم نفتحه و نقطعه و يقدم بالهنا و الشفا