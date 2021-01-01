كيفية علاج البواسير فى المنزل



كيفية علاج البواسير كيفية علاج البواسير



يعد علاج البواسير من أهم الأمور الصحية التى يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص خاصة أنها تكون فى المنطقة الخاصة مما يجعل البعض يشعر بالحرج من الكشف عند الطبيب



وتوجد طرق منزلية يمكن تطبيقها بسهولة لـ علاج البواسير بدون الحاجة لتناول الأدوية أو إجراء الجراحة



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ونعرض لكم طرق علاج البواسير فى المنزل وفقا لموقع “ clevelandclinic ” الطبي



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استخدم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على ليدوكائين أو بندق الساحرة أو الهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة.شرب المزيد من الماء يلعب دور كبير فى علاج البواسير .زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية. حاول الحصول على ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من تناول الألياف يوميًاانقع المنطقة المصابة في حمام دافئ لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم لـ علاج البواسير بسرعة.تليين البراز عن طريق تناول أدوية مسهلة.تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) للألم والالتهاب.استخدم مناديل تواليت مع غسول أو مناديل مبللة قابلة للغسل للتربيت بلطف وتنظيف مؤخرتك بعد التبرز.يمكنك استخدام منديل أو قطعة قماش مبللة بالماء.اغسل المناشف بشكل منفصل في الماء الساخن لتجنب انتشار الأمراض.