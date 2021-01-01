أبرزها البرتقالي والوردي .. أحدث إطلالات وألوان خريف 2022



ألوان خريف 2022 ألوان خريف 2022





مع بدايه فصل الخريف 2022 الوان كثيره ومتنوعه تختار الفتيات الملابس المناسبه لأطلالتها وتنتقي أفضل صيحات الموضة إذا كنتي من محبي الموضة والفاشون فلا تترددي في اقتناء ما يناسبك من هذه الألوان حتى تبدين بمظهر أكثر أناقة وجاذبية.



يمكنك اختيار افضل ألوان الموضه الخريفية في عام 2022 مشرقة وجذابة، أبرزها البرتقالي والوردي والرمادي.

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اللون البرتقاليمن الألوان المبهجة والمحببة فى فصل الصيف، إلا أنه لازال موضة الخريف أيضابلونه الفاتح الذي يسميه البعض البرتقالي المشمس حيث أنه يليق على كثيرا من الفتيات .اللون الوردياللون الوردي، من الألوان التى تفضلها الفتيات والسيدات وله إطلاله مميزة حيث أنه من الألوان التى يليق مع لون البشرة ، وله مكانة فريدة بين الألوان، بل وازداد تألقه هذا العام بشكل خيالي، فهو اللون الجميل الهادئ ، وهو لون راقي وجذاب.اللون الرمادي :أحد الألوان التي تبرز الفخامة والأناقة بشكل كبير ولهذا تم اختياره لون العام من قبل مركز Pantone للألوان، كما حرص العديد من مصممي ودور الأزياء على الاقتناء بهذا اللون المميز كل عام .اللون الأخضرعلى مدى السنوات الماضيه كان اللون الاخضر هو اللون المفضل لمحبي الموضه والأزياء بشكل عام وهذا الخريف سيطر اللون الأخضر بدرجاته سيكون هو السائد فلا تترددي فى اقتناء قطع مميزه باللون الاخضر ودرجاته .اللون الأرجوانيمن الألوان الرومانسية وله مكانه مميزه مع العديد من السيدات وكان له مكانه خاصه خلال الفترة الماضيه ولازال بشكل ملفت ولون جذاب على منصات اعتماد اللون الأرجواني خريف هذا الموسم ذلك اطلالته مميزه غير تقليدية .اللون الأزرقفى كل موسم تتميز درجات اللون الازرق بأنواعها واقمشتها المختلفه سواء كانت أقمشة القطيفه أو الستان فهو من الألوان التي لها ترتديها كثير من أصحاب الذوق الرفيع فى كل المناسبات ، فنجد اللون الازرق مسيطر على كل الفصول بالإضافة إلى اللون الأزرق الفاتح من الألوان المريحة للنظر .اللون الأصفراللون الأصفر من اكثر الالوان الجذابه والشائعه هذا العام كما أنه اللون المفضل للنجمات ومصممي الأزياء ويمكن تنسيقه مع الالوان المناسبه والحيوية الأخرى .اللون الأحمردرجة هذا اللون فيها كثير من الدفء والإطلالات الجريئة، كما أنه من الألوان الملفتة للأنظار.فإن كنتِ ترغبين في ألوان مميزة وأنيقة ومختلف التصاميم العالمية يمكنكِ أن تتألقي في اللون الأحمر .