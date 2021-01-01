أفكار مطرقعة .. مش عارف تشترى إيه لخطيبتك؟



مش عارف تشترى إيه لخطيبتك مش عارف تشترى إيه لخطيبتك

يحرص الخطيب على شراء الهدايا في المناسبات المختلفة لخطيبته بداية من عيد الحب وموعد أول لقاء جمع بينهما وكذلك المناسبات الدينية والتي منها المولد النبوى الشريف، الذى يحرص فيه الخطيب على شراء عروس المولد و"بوكس" الحلوى من سمسمية وحمصية وملبن بأنواعه المختلفة وغيرها من قطع الحلوى المميزة التي تفضلها الخطيبة، ولهذا نستعرض في التقرير، أفكار مختلفة لهدايا الخطيبة بالمولد النبوى الشريف.



أفكار مختلفة لـ "بوكس" حلاوة المولد النبوى الشريف



بوكيه حلاوة المولد والعروسة



يفضل تصميم باقة مليئة بأنواع مختلفة من حلوى المولد النبوى الشريف مع اختيار القطع المميزة التي تفضلها الخطيبة، مع إضافة عروس المولد، وتقديم "البوكيه" للخطيبة، كهدية مختلفة ومميزة.



عروسة حلاوة



قد تفضل الخطيبة الهدايا الكلاسيكية القديمة المرتبطة بأجمل ذكريات طفولتها، وفى هذه الحالة يفضل شراء عروس المولد المصنوعة من السكر مع صندوق حلوى يحتوى على القطع المفضلة للخطيبة حتى تشعر بالسعادة.

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عروس خشبيمكن تصميم عروس خشبية منقوش عليها اسم الخطيبة مع بعض عبارات التهنئة والتي يمكن أن تستخدم كقطعة ديكور في منزل الزوجية فيما بعد.بوكس قلب ملىء بالبالوناتيمكن تصميم "بوكس" على هيئة قلب، يحتوى على قطع الحلوى المفضلة للخطيبة مع تزيين الصندوق ببالونات الهيليوم، وبعض الزهور وبهذا تعتبر من الهدايا المميزة للخطيبة.