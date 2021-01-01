الأرصاد الجوية تحذر .. انخفاض الحرارة بسبب تأثر الطقس بمنخفض جوي من أوروبا

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صورة الخبر: انخفاض الحرارة
انخفاض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي من جنوب غرب القارة الأوروبية، ما أدى لانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي ساعد على تكون السحب المنخفضة، ما أدى لحجب جزء من أشعة الشمس وحرارتها.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار بقناة dmc، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر وفق معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أن فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد مستمرة حتى يوم الأثنين المقبل بسبب كثافة السحب المنخفضة.

المصدر: youm7

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