أستاذ جراحات السمنة يجيب .. الفرق بين تكميم المعدة وتحويل المسار

أكد الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات السمنة وتنسيق القوام بجامعة عين شمس، أن هناك إختلاف كبير ومتباين بين عملية تكميم المعدة وعملية تحويل المسار حيث أن عملية تحويل مسار المعدة يتم فيها قص المعدة وإعادة توصيل الجزء المتبقي منها بالثلث الأخير من الأمعاء لتقليل درجة امتصاص الجسم للغذاء والسكريات وبالتالي الحصول على سعرات حرارية أقل وتقليل كمية الطعام أيضاً مما يساعد في إنقاص الوزن.
وقال الدكتور محمد الفولى، أن عملية تكميم المعدة يتم فيها قص حوالى 80% من المعدة وبالتالى تصغير حجم المعدة بنسبة كبيرة فيشعر المريض بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة من الطعام، بجانب التخلص من هرمون الجوع فى العملية، والذي يجعل الشعور بالجوع بعد العملية أقل.
وتابع الدكتور محمد الفولى، تؤدي عملية تكميم المعدة إلى خفض شهية المريض أكثر مما تسببه تحويل مسار المعدة، وتؤخذ الفيتامينات لفترة أطول بعد عملية التحويل مقارنة بتكميم المعدة، وتناسب عملية تكميم المعدة مرضى السمنة محبي تناول الأكل بكميات كبيرة ومحبي النشويات، أما عملية تحويل المسار فتناسب مرضى السمنة محبي الحلويات.
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