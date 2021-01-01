بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرات الخبز بالجبن والثوم

كرات الخبز بالجبن والثوم
كرات الخبز بالجبن والثوم من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لا يقاوم و يمكنك تطبيقها في المنزل.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كرات الخبز بالجبن والثوم في المنزل.
مقادير كرات الخبز بالجبن والثوم
عجينة بيتزا
مكعبات جبنة شيدر
مكعبات جبنة موتزاريلا
زيت زيتون
ثوم مفروم
بقدونس مفروم
للوجه
بيضة
رشة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة حليب
سمسم
طريقة تحضير كرات الخبز بالجبن والثوم
تقسم عجينة البيتزا لكرات متوسطة وتحشى بمكعبات الجبن.
ترص كرات البيتزا على صينية فرن. يخلط البيض مع الحليب والقهوة ويدهن الوجه بالخليط.
يرش الوجه بالسمسم.
تخبز كرات البيتزا في فرن ساخن جداً على درجة حرارة 240 حتى يحمر الوجه وتنضج العجينة.
يخلط زيت الزيتون مع الثوم المفروم والبقدونس وتدهن العجينة ساخنة بالخليط.
تقدم كرات الخبز مع صوص البيتزا.
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