بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرات الخبز بالجبن والثوم



كرات الخبز بالجبن والثوم كرات الخبز بالجبن والثوم

كرات الخبز بالجبن والثوم من المعجنات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لا يقاوم و يمكنك تطبيقها في المنزل.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كرات الخبز بالجبن والثوم في المنزل.



مقادير كرات الخبز بالجبن والثوم

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عجينة بيتزامكعبات جبنة شيدرمكعبات جبنة موتزاريلازيت زيتونثوم مفرومبقدونس مفرومللوجهبيضةرشة قهوة سريعة الذوبانملعقة كبيرة حليبسمسمطريقة تحضير كرات الخبز بالجبن والثومتقسم عجينة البيتزا لكرات متوسطة وتحشى بمكعبات الجبن.ترص كرات البيتزا على صينية فرن. يخلط البيض مع الحليب والقهوة ويدهن الوجه بالخليط.يرش الوجه بالسمسم.تخبز كرات البيتزا في فرن ساخن جداً على درجة حرارة 240 حتى يحمر الوجه وتنضج العجينة.يخلط زيت الزيتون مع الثوم المفروم والبقدونس وتدهن العجينة ساخنة بالخليط.تقدم كرات الخبز مع صوص البيتزا.