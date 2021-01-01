تستعرض تسريبات مواصفات سلسلة Oppo Reno9

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صورة الخبر: Oppo Reno9
Oppo Reno9

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن تفاصيل جديدة حول مواصفات سلسلة Oppo Reno9 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

أشارن تقارير سابقة إلى أن شركة Oppo تدعم هواتف Reno9 بقدرة بطارية 4500 mAh، مع معايير UFCS للشحن السريع، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Staion” أشير إلى أن هاتف Reno9 Pro يأتي بمعالج Snapdragon 778G، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

بينما يأتي إصدار Reno9 Pro Plus برقاقة معالج Dimensity 8000، مع مستشعر Sony IMX 766 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً كشفت التسريبات المصورة عن صور حية لصندوق التغليف الخاص بهاتف Oppo Reno9 قبل الإعلان المتوقع عن الإصدارات الجديدة في السوق الصيني خلال الشهر المقبل.

المصدر: بوابه المتميز

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