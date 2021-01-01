تعلن جوجل رسمياً عن هواتف Pixel 7 وPixel 7 Pro



Pixel 7 وPixel 7 Pro Pixel 7 وPixel 7 Pro

أعلنت شركة جوجل رسمياً اليوم عن هواتف Pixel 7 وPixel 7 Pro، حيث يأتي إصدار Pro بإعدادات كاميرة وشاشة أفضل.



هاتف Google Pixel 7 Pro



تدعم جوجل هذا الإصدار برقاقة معالج Tensor G2 التي ترتكز على عملية تصنيع سامسونج بدقة 4 نانومتر، مع كرت شاشة Mali-G710 MC10، أيضاً تم تعزيز تقنية التعلم الآلي بنسبة 60% ويأتي بكفاءة أفضل بنسبة 20%.

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أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، ولا يدعم الهاتف التخزين الخارجي microSD، كما يدعم شريحة SIM وأيضاً eSIM.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بحجم 1/1.31 ودقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.2µm مع إختيار دمج البيكسل 4 في 1، وفتحة عدسات f/1.85 بزاوية 82 درجة.كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بحجم بيكسل 1.25µm، وزاوية 125.8 درجة، ويدعم أيضاً لقطات macro، وتدعم الكاميرة الرئيسية التثبيت البصري، والتثبيت الإلكتروني.وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 و60 إطار لكل ثانية، كما تتوفر ميزة “speech enhancement” لتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.أيضاً يدعم Pixel 7 Pro تسجيل فيديو HDR بعمق 10 بت، أيضاً بدأت جوجل تحالف جديد مع تطبيقات سناب شات وTikTok لتسجيل فيديو بجودة أعلى.كما تتضمن الإعدادات كاميرة telephoto التي تأتي بترقية جديدة في الهاتف مع ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات بحجم بيكسل 0.7µm ودقة 48 ميجا بيكسل.ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.71 إنش، ولوحات LTPO بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث متغير من 10-120Hz، وطبقة حماية من Gorilla Glass Victus.أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع تقنية التعرف على الوجه، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وأيضاً الشحن العكسي.كما يدعم Pixel 7 Pro معايير IP68، ويأتي الهاتف بتصميم معدني من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%.هاتف Google Pixel 7يضم هذا الإصدار أيضاً معالج Tensor G2 ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.ويضم الهاتف شاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.3 إنش، وجودة عرض FHD+، ويتميز الهاتف بأبعاد 155.6 في 73.2 في8.7 مم، ووزن 197 جرام.كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4355 mAh، ويمكن للبطارية أن تدعم عمر شحن 72 ساعة.ويضم Pixel 7 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.31 وحجم بيكسل 1.2µm، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 10.8 ميجا بيكسل.ويأتي النموذج الرئيسي من هاتف Pixel 7 بسعر 600 دولار، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Pixel 7 Pro بسعر 900 دولار