يأتي هاتف iQOO Neo7 باللون الأزرق الفاتح مع عدسات periscope

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن اللون الأزرق الفاتح الذي يقدم لهاتف iQOO Neo7 المرتقب، كما أشارت التسريبات إلى أن iQOO تدعم هذا الإصدار بعدسات periscope.
تستعد iQOO لإطلاق هاتف Neo7 الذي يأتي قريباً بمعالج Dimensity 9000 Plus، ولقد جاءت صور حية مسربة اليوم لتقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.
ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station أن الهاتف يأتي بتصميم من الجهة الخلفية مع بعض من ملامح تصميم Neo6، وهاتف X80 Pro أيضاً.
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