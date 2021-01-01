يجبر الاتحاد الأوروبي «أبل» على تغيير طريقة شحن «أيفون 15» الجديد



أيفون 15 أيفون 15

وافق المشرعون في البرلمان الأوروبي، على قانون يلزم الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي، بتزويدها بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024، ما يلزم شركة أبل أن تضع خططا بديلة لكيفية شحن أجهزتها المتنوعة وخاصة أيفون الجديد، إذ تستخدم Apple حاليًا شواحن Lightning الخاصة بها والتي تختلف عن USB-C. لكن هذا قد يتغير من ايفون 15.



يقول بن وود ، كبير المحللين في CCS Insight ، في لبان له: «من المحتم الآن أن تستسلم شركة Apple وتنتقل إلى USB-C على iPhone 15 عندما يصل في عام 2023، لافتا إلى أن أبل قد انتقلت بالفعل إلى USB-C على ماك بوك و آيباد برو لذلك بدأ الانتقال، ومن المتوقع أن يكون ايفون 15 خطوة أكبر في التصميم.



خلال الفترة الماضية سرت شائعات تفيد بأن أبل تستكشف USB-C لجهاز iPhone 15، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الجهاز التالي إذا استمرت اصطلاحات التسمية التقليدية.

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كما أنه في مايو الماضي، أفادت بلومبرج أن شركة آبل تختبر طرازات iPhone المستقبلية مع شحن USB-C ولكن لن يتم طرحها حتى عام 2023 على أقرب تقدير.هل سيشحن ايفون 15 منفذ USB-C عالميًا؟إذا تحولت أبل إلى USB-C العام المقبل سيتحتم على عملاق التكنولوجيا الأمريكي إجراء التغيير على أجهزة iPhone على مستوى العالم ، وليس فقط في الاتحاد الأوروبي.وعلى الأرجح سيكون من المنطقي أن يخرجوا عن نطاق الانتقال إلى هذا الشاحن الشائع عالميًا بدلاً من الاضطرار إلى صنع أجزاء فردية، إلا إذا اعتقدوا أنهم يكسبون الكثير من المال من هذه الشواحن والملحقات.ومن المنتظر أن يؤدي التغيير إلى جعل منافذ شحن أبل متوافقة مع المنافسين بما في ذلك سامسونج التي تستخدم بالفعل USB-C.استغرق إعداد قانون الاتحاد الأوروبي حوالي 10 سنوات ويبدو أنه من المحتمل أن يحصل على ختم نهائي بالموافقة هذا العام.ويجادل المشرعون بأن معايير الشحن المختلفة تؤدي إلى إهدار ، وسيعني القانون أن المستهلكين لن يحتاجوا إلى شراء شاحن جديد في كل مرة يشترون فيها جهازًا.هذا انتصار للفطرة السليمة. على الرغم من أن شركة Apple لديها قاعدة ضخمة من الأجهزة التي تعمل بكابلات الإضاءة ، فإن انتشار USB-C في كل مكان عبر جميع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية يعني أن التنسيق على USB-C أمر منطقي تمامًا.