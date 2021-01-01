يحددون باحثون صينيون وأجانب كتلة مجرة درب التبانة بدقة

آخر الأخبارعلم وتقنية › يحددون باحثون صينيون وأجانب كتلة مجرة درب التبانة بدقة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن فريق من علماء الصين ودول أخرى من قياس كتلة مجرة درب التبانة بدقة عالية، حيث تبين لهم أنها أكبر بـ550 مليار مرة من كتلة الشمس.

وتشير مجلة Monthly Notices، التي تصدرها الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إلى أن هذا الرقم أقل من نصف متوسط قيمة كتلة المجرة التي توصلت لها مجموعات بحثية أخرى سابقا، حيث وفقا لها مجرة درب التبانية أثقل من الشمس بحاولي تريليون مرة.

وتقول شيويه شيانغشيانغ، الخبيرة في المرصد الفلكي الوطني التابع لأكاديمية العلوم الصينية، "أظهرت النتائج الأخيرة التي حصلنا عليهاـ أن مجرة درب التبانة قد تكون "أرق" مما نعتقد".

وتضيف، "هذا يعني، أن في المجرة مادة مظلمة غير مضيئة، كتلتها أقل مما كان يعتقد سابقا".

ووفقا لها، للكتلة أهمية كبيرة في فهم ديناميكية المجرات. ولكن محدودية المتابعة تؤدي إلى ظهور تقديرات غير موثوقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين في هذه الدراسة حصلوا على نتائج تستند إلى بيانات من التلسكوب البصري LAMOST الصيني والقمر الصناعي Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحددون باحثون صينيون وأجانب كتلة مجرة درب التبانة بدقة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87997

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager