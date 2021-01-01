يحددون باحثون صينيون وأجانب كتلة مجرة درب التبانة بدقة



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تمكن فريق من علماء الصين ودول أخرى من قياس كتلة مجرة درب التبانة بدقة عالية، حيث تبين لهم أنها أكبر بـ550 مليار مرة من كتلة الشمس.



وتشير مجلة Monthly Notices، التي تصدرها الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إلى أن هذا الرقم أقل من نصف متوسط قيمة كتلة المجرة التي توصلت لها مجموعات بحثية أخرى سابقا، حيث وفقا لها مجرة درب التبانية أثقل من الشمس بحاولي تريليون مرة.



وتقول شيويه شيانغشيانغ، الخبيرة في المرصد الفلكي الوطني التابع لأكاديمية العلوم الصينية، "أظهرت النتائج الأخيرة التي حصلنا عليهاـ أن مجرة درب التبانة قد تكون "أرق" مما نعتقد".

قد يعجبك أيضا...

وتضيف، "هذا يعني، أن في المجرة مادة مظلمة غير مضيئة، كتلتها أقل مما كان يعتقد سابقا".ووفقا لها، للكتلة أهمية كبيرة في فهم ديناميكية المجرات. ولكن محدودية المتابعة تؤدي إلى ظهور تقديرات غير موثوقة.وتجدر الإشارة، إلى أن الباحثين في هذه الدراسة حصلوا على نتائج تستند إلى بيانات من التلسكوب البصري LAMOST الصيني والقمر الصناعي Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.