الكلب الروبوت.. يباغت الأعداء ويحتل المناطق المرتفعة



الدرون تحمل الروبوت الكلب إلى ساحة القتال. الدرون تحمل الروبوت الكلب إلى ساحة القتال.

نشرت شركة صينية شريط فيديو يظهر طائرة مسيّرة تهبط في مكان ما، واضعة فيه روبوت على شكل كلب، وما يميزه أنه مزود بسلاح رشاش، ما يمكّن القوات من تنفيذ عمليات قتالية دون الحاجة لوجود جنود.



ويظهر الفيديو طائرة مسيّرة تهبط فوق سطح أحد المباني، حيث وضعت "الروبوت" الكلب وغادرت المكان.



وبعد ذلك، نهض الروبوت تماما كما ينهض الكلب على قوائمه وبدأ السير فوق السطح، وكان واضحا وجود الرشاش فوق هيكله، لكن لم يظهر الفيديوهات لقطات إطلاق نار من هذا السلاح.

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ويعتقد أن السلاح الذي كان يحمله الروبوت من طراز "كيو بي بي- 97" الخفيف، بحسب موقع "thedrive" التقني.وليس من الواضح ما إذا كان الفيديو صوّر أثناء تدريب عسكري صيني أم لا.ونشر الفيديو على حساب شركة "Kestrel Defense Blood-Wing" الموثق على موقع "ويبو" الصيني الذي يشكل نظيرا لموقع التدوين المصغر "تويتر".وقال الحساب في تعليق مصاحب للفيديو إنه يمكن نشر "الروبوت الكلب" خلف خطوط العدو لشن هجوم مفاجئ.كما يمكن نشره على أسطح المباني التي يتمركز فيها العدو لاحتلال المناطق المرتفعة، بما يؤدي إلى احتواء قوته النيرانية.وأضاف الحساب أنه يمكن نشر هذه الروبوت في المناطق المدينة خلال العمليات العسكرية.لكن كثيرا من تفاصيل هذه الأداة الحربية غير معروفة حتى الآن.أما ما هو معروفة أن الرشاش المثبت على ظهر "الروبوت الكلب" قادر على إطلاق 650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.https://twitter.com/i/status/1577209925255561216