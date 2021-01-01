«تيك توك» تجمع بيانات الجميع حتى إن كنت لا تملك حسابًا على منصاتها..



تيك توك تيك توك

في المعتاد تجمع الشبكات الاجتماعية بيانات مستخدميها عند بداية استخدام المنصة والدخول إليها، وتداول الكثير من أخبار جمع بيانات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كيف يتم جمع البيانات إذا كان الشخص لا يستخدم هذه المنصة بالفعل؟



ورغم عدم معرفة أهمية هذه المعلومات بالنسبة لتيك توك وماذا تفعله بكل هذه المعلومات التي تم جمعها، لكن على سبيل المثال تجمع شركات التكنولوجيا الأخرى مثل غوغل و Meta وأمازون بعض المعلومات لتقديم الخدمات وتسويق المنتجات للحصول على نتائج بحث أكثر دقة.



أما فيما يخص جمع المعلومات من غير المستخدمين للتطبيق توصلت دراسة حديثة إلى أن الشبكة الاجتماعية الصينية قادرة على جمع البيانات من جميع مستخدمي الإنترنت، بغض النظر عما إذا كانوا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، عن طريق استخدام تقنية تتبع وحدات البكسل على مواقع الويب الخاصة بشركائهم الإعلانيين.

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وبكسل التتبع هو «وحدات البكسل التسويقية»، وهي في الأساس مقتطفات صغيرة من التعليمات البرمجية التي تسمح للتطبيق بجمع معلومات حول الزوار على موقع الويب- كيف يتصفحون، وما نوع الإعلانات التي ينقرون عليها، وما إلى ذلك.وتأخذ شكل صور GIF شفافة أحادية البكسل مدرجة في صفحات الويب ورسائل البريد الإلكتروني لتتبع نشاط المستخدم أو جمع البيانات، ومن خلال هذه التقنية، يتمكن تطبيق تيك توك من جمع بيانات الأشخاص لمعرفة أذواق وعادات مستخدمي الإنترنت دون موافقتهم.وتم استخدامها على نطاق أوسع في وسائط الويب، لكنها المرّة الأولى التي يتم فيها استخدامها في تطبيق الهاتف المحمول، وبالتالي، يمكن للشبكة الاجتماعية تيك توك معرفة مثلا متى قام المستخدمين بشراء المنتجات من متاجر الأون لاين، مثل التسوق والسوبر ماركت أو حتى عند زيارة مكتبة افتراضية.وهنا وجب التحذير من رفض ملفات تعريف الارتباط على صفحات الويب، حتى لا تكون أجهزة التتبع نشطة.وفي تحليل إجمالي 200000 موقع، بينهم 1000 موقع من أشهر المواقع في العالم، إضافة لنطاقات وكالات رسمية تنتهي بـ gov. أو org، تم اكتشاف أن المئات منها تشارك المعلومات مع تيك توك.