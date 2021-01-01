كيف سيؤثر قرار الاتحاد الأوروبي على أجهزة «أبل»باستخدام شاحن موحد..



استخدام شاحن موحد استخدام شاحن موحد

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قرارًا يلزم باستخدام شاحن موحد للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات، وذلك بحلول 2024.



وأيد 602 مشرع في البرلمان الأوروبي القرار الذي يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وجعل استخدام كل هذه الأجهزة أكثر ملاءمة، بينما عارضه 13 صوت.



وجرت مناقشة هذا القرار لسنوات بعد أن قدم مستخدمي «أبل» ونظام «أندرويد» حول اضطرارهم إلى التبديل إلى شواحن مختلفة لأجهزتهم، ومن المتوقع أن المستهلكين لن يعودوا بحاجة إلى شاحن جديد في كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدًا، ويمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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وقدرت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الشاحن الموحد سيوفر حوالي 250 مليون يورو (218 مليون جنيه إسترليني) للمستهلكين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «The Guardian».موقف هواتف «آيفون» من القرارويمثل هذا القرار عائقًا أمام شركة «أبل» التي توفر للهواتف المحمولة التابعة لها موصل طاقة مختلفًا، إذ يؤكد هذا التصويت على اتفاق سابق وقع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتكون موصلات «USB-C» التي تستخدمها الأجهزة التي تعمل بنظام «أندرويد» هي معيار الاتحاد الأوروبي، ما يجبر «أبل» على تغيير منافذ الشحن الخاصة بها.وكشف المحللون أن الرار يشمل أيضًا أجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن وغيرها من التقنيات، مما يعني أنه قد يكون لها أيضًا تأثير على شركات "سامسونج" و"هواوي" وصانعي الأجهزة الآخرين، ولكن من بين كبار مزودي الأجهزة الإلكترونية للعملاء الأوروبيين، من المتوقع أن تكون «أبل» الأكثر تضررًا.ولكن على الجانب الأخر، يتوقع المحللين أن هذه الخطوة من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي لأنها قد تشجع المتسوقين على شراء أحدث منتجات الشركة الأخرى بدلًا من تلك التي تحتاج إلى موصل طاقة «USB-C»، إذ يقول بن وود كبير المحللين في «CCS Insight»، إن التصويت جعل من الحتمي أن يحتوي أيفون 15 على المتوقع أن يتم إصداره العام القادم على منفذ «USB-C».