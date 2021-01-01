واتساب يضيف ميزة جديدة..لمزيد من الخصوصية..

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كشف موقع «WaBetaInfo» عن ميزة جديدة طرحها «واتساب» لتعزيز خصوصية المستخدمين.



وقال الموقع إن تطبيق التواصل الفوري «واتساب» يعمل دائمًا على تطوير العديد من المميزات لتعزيز خصوصية المستخدمين، لمنع المستخدمين من أخذ لقطة شاشة (screenshot) لبعض المحادثات، وتعمل الخاصية الجديدة على حظر أخذ لقطة الشاشة للفيديوهات والصور التي يرسلها المستخدمون بصيغة «View Once»، أو «مشاهدة لمرة واحدة».



وقال «WaBetaInfo» الذي يتابع أخبار تطبيق «واتساب» أولا بأول، أن تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، إنه يعمل على نسخة جديدة تتضمن هذه الميزة، وأن إمكانية استخدام هذه الميزة موجودة بالفعل لدى بعض مختبري الإصدار التجريبي.

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وأوضح أن «واتساب» أطلق في وقت سابق من العام الجاري ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة، فتختفي بمجرد رؤيتها من جانب المُستقبِل، ولذلك سعى التطبيق من وراء هذه الخدمة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، لكنها كانت تحتوي على ثغرة واحدة هي إمكانية أخذ لقطة منها، لكن الميزة الجديدة، التي لا يعرف متى ستدخل حيز التنفيذ، تحاول سد هذه الثغرة.