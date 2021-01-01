تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو شانجان CS15.. أرخص SUV من الشركة الصينية بالسوق المصري

شانجان CS15
تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات شانجان في مصر 3 سيارات من فئة SUV بالسوق المحلي، وبينهم تظهر سيارة CS15 موديل 2022، وذلك باعتبارها أرخص سيارة من فئة SUV تقدمها شانجان في السوق المحلي.
وهذه أحدث أسعار رسمية لهذا الموديل:
- فئة أولى بسعر 350 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 370 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:
فئة أولى:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- نظام المكابح ABS.
- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.
- مصابيح أمامية هالوجين.
- فرش داخلي من القماش.
- تكييف هواء أوتوماتيكي.
- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مصابيح LED أمامية نهارية.
- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.
- مصابيح ضبابية خلفية.
- مرايات جانبية كهربائية.
فئة ثانية:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:
- نظام ثبات الكتروني ESP.
- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.
- مثبت سرعة.
- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- فرش داخلي من الجلد.
- فتحة سقف.
- كاميرا خلفية.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.
- سنسور ضوء.
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