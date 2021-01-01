تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو شانجان CS15.. أرخص SUV من الشركة الصينية بالسوق المصري

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صورة الخبر: شانجان CS15
شانجان CS15

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات شانجان في مصر 3 سيارات من فئة SUV بالسوق المحلي، وبينهم تظهر سيارة CS15 موديل 2022، وذلك باعتبارها أرخص سيارة من فئة SUV تقدمها شانجان في السوق المحلي.

وهذه أحدث أسعار رسمية لهذا الموديل:

- فئة أولى بسعر 350 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 370 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:

فئة أولى:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.

- مصابيح أمامية هالوجين.

- فرش داخلي من القماش.

- تكييف هواء أوتوماتيكي.

- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- مصابيح LED أمامية نهارية.

- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.

- مصابيح ضبابية خلفية.

- مرايات جانبية كهربائية.

فئة ثانية:

وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:

- نظام ثبات الكتروني ESP.

- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.

- مثبت سرعة.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- فرش داخلي من الجلد.

- فتحة سقف.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.

- سنسور ضوء.

المصدر: التوكيل

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