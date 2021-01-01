تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو شانجان CS15.. أرخص SUV من الشركة الصينية بالسوق المصري



شانجان CS15 شانجان CS15

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل سيارات شانجان في مصر 3 سيارات من فئة SUV بالسوق المحلي، وبينهم تظهر سيارة CS15 موديل 2022، وذلك باعتبارها أرخص سيارة من فئة SUV تقدمها شانجان في السوق المحلي.



وهذه أحدث أسعار رسمية لهذا الموديل:



- فئة أولى بسعر 350 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 370 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مصابيح LED أمامية نهارية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- فرش داخلي من الجلد.- فتحة سقف.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- سنسور ضوء.