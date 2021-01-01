فولكس فاجن تستهدف تقييم 75 مليار يورو..في طرح عام أولي لشركة بورش..

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أوضحت فولكس فاجن أنها تستهدف تقييم ما يصل إلى 75 مليار يورو، ما يعادل 75.1 مليار دولار لشركة بورش لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا في التاريخ.



وبحسب Cnn، صرحت شركة فولكس فاجن إنها ستسعر الأسهم الممتازة في تعويم بورش أي جي بسعر 76.50 يورو إلى 82.50 يورو للسهم، ما يترجم إلى تقييم يتراوح بين 70 و75 مليار يورو.



ووفقًا لبيانات رفينيتيف، فإنه عند الطرف العلوي من النطاق، الذي أبلغت عنه رويترز لأول مرة، سيصبح 3 أكبر طرح عام أولي مسجل في أوروبا.

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وأشارت فولكس فاجن إن التداول سيبدأ في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية في 29 سبتمبر، وكجزء من الإدراج، سيتم تقسيم 911 مليون سهم من أسهم بورش إلى 455.5 مليون سهم ممتاز و455.5 مليون سهم عادي.سيتم وضع ما يصل إلى 113،875،000 من الأسهم الممتازة، بدون حقوق تصويت، مع المستثمرين على مدار الاكتتاب العام.وقالت فولكس فاجن إن صناديق الثروة لقطر وأبوظبي والنرويج وكذلك شركة الصناديق المشتركة T. Rowe Price ستكتتب بما يصل إلى 3.68 مليار يورو من الأسهم الممتازة كمستثمرين أساسيين، عند الحد الأقصى للتقييم.من جانبه أوضح المدير المالي لشركة فولكس فاجن ومدير العمليات أرنو أنتليتز، أنهم الآن في المرحلة الأولى من خطط الاكتتاب العام لبورش ويرحبون بالتزام المستثمرين الأساسيين لديهم.تماشيًا مع اتفاق فولكس فاجن في وقت سابق في سبتمبر مع أكبر مساهميها بورش إس إي، فإن 25? بالإضافة إلى حصة عادية واحدة في العلامة التجارية الرياضية، التي تحمل حق التصويت، ستذهب إلى بورش إس إي بسعر الأسهم الممتازة بالإضافة إلى علاوة 7.5?.وقالت في بيان منفصل إن شركة بورش إس إي، الشركة القابضة التي تسيطر عليها عائلات بورش وبيش، ستمول السيطرة على الأسهم العادية برأسمال دين يصل إلى 7.9 مليار يورو.فيما سيتراوح إجمالي عائدات البيع ما بين 18.1 مليار و19.5 مليار يورو، وإذا استمر الاكتتاب العام، فستدعو فولكس فاجن إلى اجتماع غير عادي للمساهمين في ديسمبر حيث ستقترح دفع 49 ? من إجمالي العائدات للمساهمين في أوائل عام 2023 كأرباح خاصة.