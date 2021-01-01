تكشف فورد النقاب عن «موستانج 2024»



موستانج 2024 موستانج 2024

كشفت «فورد» في ديترويت، أمس الأربعاء، النقاب عن سيارة موستانج 2024، ذات السقف الثابت والقابلة للتحويل بمحركين يعملان بالغاز، ومن المتوقع أن تصبح دودج تشالنجر وشيفروليه كامارو أكبر منافسي السيارة كهربائية في السنوات المقبلة.



وبحسب cnbc، أوضح مسؤولو «فورد» أن إعادة تصميم السيارة الأيقونية بدون أي نوع من الكهرباء هو جزء من إستراتيجية «عائلة موستانج»، والتي تشمل موستانج ماك-إي كروس أوفر الكهربائية بالكامل والتي تم طرحها للبيع في أواخر عام 2020.



وأشار جيم أوينز، رئيس قسم التسويق في موستانج، إلى أن الفريق يعلم أن العملاء يريدون هذا الاحتراق الداخلي، وأن بعضهم يريد الكهرباء، لذلك تقدم الشركة كليهما في عائلة موستانج.

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كما تم إلغاء متغير هجين مخطط، وفقًا لتقرير صادر عن أخبار السيارات، ما يجعل «موستانج» آخر سيارة تعمل بالغاز من شركات صناعة السيارات في ديترويت.وأعلنت دودج هذا الصيف أن الشاحن بأربعة أبواب، كما أن سيارات العضلات تشالنجر ذات البابين ستنطلق حتى غروب الشمس في نهاية العام المقبل، لتحل محلها سيارة كهربائية جديدة بالكامل.فيما طرحت موستانج 2024، التي سيتم إنتاجها في مصنع في مدينة ديترويت، للبيع في الولايات المتحدة الصيف المقبل، وعلى الرغم من أن فورد لم تعلن شركة عن سعر السيارة، إلا أن الجيل الحالي يبدأ من 27.470 دولار.يأتي المظهر الخارجي لسيارة موستانج 2024 مع تغيير تطوري من إصدار الجيل السادس، ولكن بخصائص أكثر قوة قليلًا، إذ أوضح كريس والتر، مدير التصميم في فورد موستانج أنهم اضافو لمسة عصرية إلى التصميم المستوحى من التراث.تم إعادة تصميم الجزء الأمامي والخلفي للسيارة، لكن الأبعاد الكلية للسيارة تشبه الجيل الحالي من موستانج، والتي أعيد تصميمها مؤخرًا لعام 2015.أيضًا تم تحديث كلا المحركين رباعي الأسطوانات وV-8 من موستانج الحالية، في حين أن فورد لم تصرح عن مواصفات الأداء، لكن من المحتمل أن تكون أفضل من سيارات اليوم، بالإضافة إلى أنه سيتم تقديم طرازات V-8 GT في كل من ناقل الحركة اليدوي والآلي .يوفر المحرك الحالي رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لترًا بشاحن توربيني 310 حصان، وعزم دوران يبلغ 350 رطلاً، بينما ينتج محرك V-8 سعة 5 لترات في موستانج جي تي 450 حصانًا و420 رطلاً من عزم الدوران، وتتراوح السرعة القصوى من 121 ميلاً في الساعة إلى 180 ميلاً في الساعة، حسب الطراز.تأتي التغييرات الأكثر وضوحًا في الجيل السابع من موستانج هي في الجزء الداخلي للسيارة، خاصةً شاشة لمس مركزية مقاس 13.2 بوصة ومجموعة معلومات للسائق مقاس 12.4 بوصة.وتشتمل الإضافتان الجديدتان الأخريان مكابح الانجراف الإلكترونية المتاحة لتسهيل الانجراف وميزة الدوران عن بُعد مع قدرة المالكين على تسريع محرك السيارة عن بُعد باستخدام مفتاح التشغيل.