تكشف هوندا عن تصميم «Prologue » الكهربائية الجديدة



هوندا Prologue هوندا Prologue

نشرت هوندا، اليوم، بعض الصور الرسمية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية المستقبلية Prologue والتي من المقرر إطلاقها في أمريكا الشمالية في عام 2024.



وبحسب guide auto web، صاغ فريق التصميم في هوندا في لوس أنجلوس "Neo-rugged" كاتجاه للتصميم، ما يضفي تناغمًا بين عناصر الطبيعة في الجزء الخارجي والداخلي من Prologue.



وتأتي السيارة بعجلات الكبيرة مقاس 21 بوصة وسقف بانورامي مع جسم طويل وعضلي مشابه لما يقدمه العديد من منافسي EV.

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كما يبلغ طول Prologue 4.88 مترًا وعرضها 1.99 مترًا وارتفاعها 1.71 مترًا، ما يجعلها في منتصف الطريق بين عمليات الانتقال المدمجة ومتوسطة الحجم.ويتميز النموذج المصور هنا بطلاء خارجي حصري مستوحى من الألوان الطبيعية بالقرب من بحيرة تاهو في كاليفورنيا.في الخلف، تم استبدال شارة "H-mark" بالاسم الكامل لعلامة هوندا التجارية في شكل محرف على لوحة سوداء تربط المصابيح الخلفية، بالإضافة إلى ذلك، للتوافق مع طرازات EV العالمية من هوندا، ستعتمد Prologue شارة العلامة التجارية "e:".في الداخل، تقول هوندا إن مظهر الثلج المتساقط على الجبال استُخدم للإلهام، بينما تجمع مجموعة العدادات المستقلة مقاس 11 بوصة مع شاشة لمس مركزية مقاس 11.3 بوصة ترتفع من أعلى لوحة القيادة، بالقرب من مستوى العين.فيما لم يتم الإعلان عن المواصفات وأرقام الأداء حتى الآن، لكن من المتوقع أن تأتي Prologue ببطارية كهربائية من Ultium من جنرال موتورز.