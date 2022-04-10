سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

سعر الذهب
استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في مصر، خلال تعاملات الساعات الأولى على التراجع الذي سجله في منتصف يوم الخميس.
حركة أسعار الذهب في مصر
وتراجعت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة، وسجلت هذه التراجعات كالآتي:
الذهب عيار 24، انخفض 9.25 جنيه، والذهب عيار 21، انخفض 8 جنيهات، والذهب عيار 18 انخفض 6.95 جنيه
والجنيه الذهب انخفض 64 جنيهًا.
أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)
أسعار عيار 21: 1072 جنيها
أسعار عيار 24: 1225 جنيها
أسعار عيار 18: 918.85 جنيه
أسعار عيار 14: 716.7 جنيه
أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)
أسعار عيار 21 : 1060 جنيها
أسعار عيار 24 : 1213 جنيها
أسعار عيار 18 : 910 جنيهات
أسعار عيار 14 : 709 جنيهات
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 8576 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
سعر الذهب اليوم في الدول العربية:
بدأ سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في الدول العربية، على التراجع الطفيف الذي سجله في آخر يوم الخميس وكانت كالآتي:
سعر الذهب اليوم في السعودية:
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.41 ريال.
سعر الذهب عيار 22 حوالي 189.21 ريال.
سعر الذهب عيار 21 عند 180.61 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 154.81 ريال.
وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 120.40 ريال.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر جرام الذهب عيار 24: 202 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 22: 185.17 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 21: 176.75 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 18: 151.5 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 14: 117.94 درهم.
سعر الذهب اليوم في الكويت:
سعر الذهب عيار 24 نحو 17.08 دينار
سعر الذهب عيار 22 نحو 15.66 دينار.
سعر الذهب عيار 21 نحو 14.95 دينار.
سعر الذهب عيار 18 نحو 12.81 دينار.
سعر الذهب عيار 14 نحو 9.97 دينار.
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