سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

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استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في مصر، خلال تعاملات الساعات الأولى على التراجع الذي سجله في منتصف يوم الخميس.



حركة أسعار الذهب في مصر

وتراجعت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة، وسجلت هذه التراجعات كالآتي:



الذهب عيار 24، انخفض 9.25 جنيه، والذهب عيار 21، انخفض 8 جنيهات، والذهب عيار 18 انخفض 6.95 جنيه

والجنيه الذهب انخفض 64 جنيهًا.

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