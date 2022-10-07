أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 7-10-2022 مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 7-10-2022، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» استعراضًا تفصيليًا لأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بحسب موقع البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الآخرى بينها بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية وإسلامية، وفقًا لماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشروة بفروع البنوك على مستوى الجمهورية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري



سعر الدولار اليوم: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.سعر الجينه الإسترليني اليوم: 22.08 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.31 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 19.62 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 19.25 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 19.42 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك الاستثمار العربي: 19.48 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 21.90 جنيه للشراء، و 22.39 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 22.04 جنيه للشراء، و 22.61 جنيه للبيع.المصرف المتحد: 22.15 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.البنك الأهلي القطري: 22.15 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك المصري الخليجي: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني: 5.07 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 61.09 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع.بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، و 63.61 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان: 61.66 جنيه للشراء، و 63.69 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.البنك العربي الإفريقي الدولي: 60.67 جنيه للشراء، و 66.66 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.