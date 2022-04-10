انطلاق بالقاهرة فاعليات مهرجان اليوم العالمي للقطن

انطلقت بالقاهرة فعاليات مهرجان اليوم العالمي للقطن 2022 والذي إقامته جمعية قطن مصر صباح اليوم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن-الاتحاد العالمي لبحوث القطن، بمشاركة 40 دولة و160 زائر أجنبي والعديد من الشركاء المحليين والدوليين.
وأكد المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، أن الجمعية تدير شعار القطن المصري والرقابة الصارمة للحفاظ على القطن عالمياً، وحمايته من الخلط والتلوث بجانب مشروعات لتحفيز قاعدة المستوردين والمصنعين لاستخدام القطن المصري في مصر والعالم.
وقال شومان ، إن جمعية قطن مصر تحتفل هذا العام بإنجازات غير مسبوقة للدولة المصرية في زراعة الذهب الأبيض بعد إطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة والميسرة لزراعته والتي تتضمن منظومة تسويق عالمية تربط المزارعين بالأسواق العالمية مع توسيع وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة لتطوير محالج ومصانع الغزل والنسيج.
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