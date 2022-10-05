هندي يحصد موسوعة جينيس..محطماً 42 ثمرة جوز في دقيقة..



هندي يحصد موسوعة جينيس هندي يحصد موسوعة جينيس

حصد رجل هندي، رقمًا قياسيًا عالمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما استطاع تحطيم 42 ثمرة "جوز هند" على رؤوس متطوعين باستخدام الننشاكو في دقيقة واحدة فقط.



ونشر الحساب الرسمي لموسوعة جينيس، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يظهر فيه رجل هندي وهو يقوم بتحطيم معظم ثمار جوز الهند على الرأس بننشاكو فى دقيقة واحدة بواسطة سادلوى.



وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

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وتحتوي موسوعة «جينيس» على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص؛ فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «جينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.https://twitter.com/i/status/1576201766697402368