يسافر بريطاني على متن 2000 رحلة للاستمتاع بطعام الطائرات



جيمس اسكويث جيمس اسكويث

قام رجل بريطانى يدعى جيمس اسكويث، بالسفر لأكثر من 4 ملايين ميل، على متن 2000 رحلة طيران، فقط لتناول وتوثيق وجبات طعام المقدمة على الرحلات المختلفة للطائرات.



وعلى مدار 15 عاماً سافر البريطاني الـ2000 رحلة، وبدأ في توثيق رحلاته ووجبات الطعام المختلفة التي تناولها على الطائرات، وذلك وفقاً لصحيفة نيويورك بوست.



ونجح جيمس في وضع شغفه في العمل وأسس لشركته الخاصة بالسفر وتبادل المنازل في العطلات.

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وقال جيمس: "إنك مع الوقت الذي تقضيه في السفر تبدأ في الاعتياد على طعام الطائرات"، مضيفاً أن الطعام المقدم على الخطوط الجوية اليابانية كان الأفضل حتى الآن.وأكد جيمس أنه لا يحب السفر في طائرة خاصة، مشيرًا إلى أنه يفضل أصوات الناس من حوله، كما أنه جاد بخصوص بصمته الكربونية، وأوضح أنه يسافر على حسابه الخاص ولا يتلقى دعما من ممولين، وتابع: "كنت أرغب في شراء منزل، إلا أنني غيرت رأيي بعد أن بدأت في السفر منفردا".وأضاف جيمس أن عمله في الاستثمار البنكي، هو ما ساعده على توفير النقود للقيام بمغامراته وسفره، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالسفر والتعرف على الثقافات الأخرى، مؤكداً أنه استطاع توفير الكثير من النقود عن طريق تبادل المنازل للعطلات، وأن سفرياته كلفته أكثر من 100 ألف دولار بقليل، بفضل تبادل المنازل.