«القصر العائم».. يضم ساونا وصالون تجميل وسينما (صور) صورة رضوى فاروق رضوى فاروق



القصر العائم القصر العائم

دمج المصمم الهولندي، ساندر سينوت، فخامة القصور مع منظر البحر المريح للأعصاب، وذلك من خلال يخت، وضع فيه أفخم الأثاث وأروع التصاميم.



يتميز اليخت الضخم بوجود مسبح كبير داخله، ومنتجع صحي وساونا وصالون تجميل، إذ حرص المصمم على أن يكون اليخت بمثابة «القصر العائم»، فيبدو وكأنه منزل وليس حتى سفينة سياحية، بحسب ما ذكره تقرير موقع «The Sun».



يمكن تغييره بالإضاءة بعد حلول الظلام، حيث تم تجهيز اليخت الفاخر بإضاءة يمكن التحكم فيها في المحيط بحسب الحالة المزاجية.

قد يعجبك أيضا...

بالإضافة لذلك، حرص أيضًا على إضافة درجة أخرى من الخصوصية، إذ يوجد جناح مخصص للمالك يسمح له بالاسترخاء في مكان واسع يمتد على المستوى العلوي بأكمله.كما يوجد هناك متسعًا كبيرًا يكفي حوالي 14 ضيفًا و47 من أفراد الطاقم للاستمتاع أثناء الإبحار.ويتابع المصمم في وصف اليخت بأنه يبلغ طوله 19 مترًا وسرعة قصوى تبلغ 17.5 عقدة وسرعة رحلة بحرية تبلغ 12 عقدة.أيضًا، هناك أربع غرف فاخرة للضيوف، واثنين من غرف كبار الشخصيات، وغرفة فاخرة لمالك واحد للنوم، مما يجعله مثاليا للترفيه.تُظهر الصور المذهلة بالحجم الطبيعي كيف تم تجهيز كل غرفة بوسائل الراحة الحديثة والمفروشات المحايدة الجميلة.المرافق الأخرى المعروضة مستوحاة بشكل مباشر من المنتجعات، مما يضمن تلبية رغبات كل نزيل بالكامل.وتوجد كذلك غرفة سينما أنيقة ومريحة مع شاشة عملاقة للالتفاف ومشاهدة فيلمك المفضل، كما يمكن لعشاق الشمس أخذ قسط من الراحة على سطح اليخت، بينما يمكن للسباحين الغوص من منصات ممتدة، مما يسمح لهم باستكشاف المحيط.يتضمن اليخت أيضًا نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف، وستة فتحات ضخمة تبين أن البحر ليس بعيدًا عن العيون.