وصفات طبيعية بالطماطم للعناية بالبشرة..تمنحها الإشراق والنضارة..



الطماطم الطماطم

كل فتاة تبحث عن كل ما هو جديد للبشرة من حيث النضارة والنعومة والأشراق، خاصة خلال فصل الصيف تصاب البشرة بالإسمرار مما تكون مشكلة لكيفية تفتيح البشرة بطريقة أمنة وسريعة. ويوجد الكثير من الكريمات للعناية بالبشرة، ولكن يوجد طرق طبيعية ترجع لون البشرة للون الطبيعى، وهى الطماطم، التي تكون مصدر للفيتامينات A و C و B و K، وتتحكم في إنتاج الدهون وحب الشباب وتحفيز الكولاجين، المضاد للأكسدة، وفوائد كثير وفقاً لموقع" makeupandbeauty".



و الطماطم تساعد في إزالة الشوائب وتفتيح لون البشرة، وتوفر حماية من أشعة الشمس، ويمكن استخدامها من خلال عدة وصفات طبيعية:



1 – وصفة الطماطم لتطهير البشرة:

يمكن إخراج العصير من حبة الطماطم وخلطها مع 1 ملعقة كبيرة من اللبن، وبعد غسل الوجه بالماء العادى، يمكن وضع المزيج على الوجه، وتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم شطف الوجه لتنظيفه بعمق والحصول على بشرة مشرقة.

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2 – وصفة الطماطم لقبض المسام:يمكن خلط عصير الطماطم الطازجة مع بضع قطرات من عصير الليمون ووضعه على الوجه، ثم تدليك البشرة وتركها لمدة 15 دقيقة، وشطفها لتقليص مسام الوجه الواسعة.3 – وصفة الطماطم لإشراق البشرة:يمكن خلط كميات متساوية من العسل مع عصير الطماطم، ووضعه على البشرة مع الانتظار لمدة 20 دقيقة، للحصول على تفتيح للبشرة الباهتة بشكل واضح.4 – وصفة تهدئة تهيج الجلد وحروق الشمسيمكنك خلط لب الطماطم مع اللبن ووضع الخليط على البشرة والانتظار لمدة 20 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء، وتساعد هذه الخلطة على تهدئة البشرة المتهيجة والمصابة بحروق الشمس الحارقة.5 – وصفة تفتيح البشرة:خلط عصير الطماطم وعصير الليمون ووضعه على البشرة، والليمون و الطماطم لهم خصائص مبيضة والخليط يساعد على إزالة السمرة و جعل البشرة متوازنة.6 – وصفة الطماطم لتقشير البشرة:تقطع الطماطم إلى نصفين وتغمس نصفها في حبيبات السكر ونفرك الوجه برفق، والاستخدام المنتظم لهذا المقشر الطبيعى يجعل البشرة ناعمة ومشرقة.