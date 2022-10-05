وصفات طبيعية بالطماطم للعناية بالبشرة..تمنحها الإشراق والنضارة..

كل فتاة تبحث عن كل ما هو جديد للبشرة من حيث النضارة والنعومة والأشراق، خاصة خلال فصل الصيف تصاب البشرة بالإسمرار مما تكون مشكلة لكيفية تفتيح البشرة بطريقة أمنة وسريعة. ويوجد الكثير من الكريمات للعناية بالبشرة، ولكن يوجد طرق طبيعية ترجع لون البشرة للون الطبيعى، وهى الطماطم، التي تكون مصدر للفيتامينات A و C و B و K، وتتحكم في إنتاج الدهون وحب الشباب وتحفيز الكولاجين، المضاد للأكسدة، وفوائد كثير وفقاً لموقع" makeupandbeauty".
و الطماطم تساعد في إزالة الشوائب وتفتيح لون البشرة، وتوفر حماية من أشعة الشمس، ويمكن استخدامها من خلال عدة وصفات طبيعية:
1 – وصفة الطماطم لتطهير البشرة:
يمكن إخراج العصير من حبة الطماطم وخلطها مع 1 ملعقة كبيرة من اللبن، وبعد غسل الوجه بالماء العادى، يمكن وضع المزيج على الوجه، وتركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم شطف الوجه لتنظيفه بعمق والحصول على بشرة مشرقة.
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