حقوق الإنسان: اعتقال المئات من النشطاء والطلاب في إيران .. فيديو



التظاهرات الإيرانية التظاهرات الإيرانية



أفادت تقارير منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة متابعة أوضاع الأشخاص الموقوفين في إيران، اعتقال أكثر من 300 ناشط سياسي ومدني وطلابي خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء إيران، فيما تم اعتقال أكثر من 100 طالب جامعي.



وأكد تقرير منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، أنه تم اعتقال أكثر من 2000 مواطن كردي، تم تحديد هوية أكثر من 400 منهم من قبل المنظمة.



وبحسب التقارير المنشورة كذلك فقد تم اعتقال عدد من نشطاء الإنترنت في البلاد.

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وقد أدت وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني على يد قوات الشرطة الإيرانية إلى تسليط الضوء على معاناة الأقليات في البلاد لاسيما الأكراد، فلم يكن قصف النظام الإيراني لمواقع في كردستان العراق في الفترة الأخيرة - بحسب مراقبين - إلا لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات التي عصفت بالداخل الإيراني.هذا وقد دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع واجتاحت معظم المدن والأقاليم.وقد تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة على "تويتر" بمحاسبة من يوجهون أو يدعمون حرمان الإيرانيين من حقهم في الحرية والتجمع السلمي.وفي خطوة تضامنية مع المتظاهرات في إيران، قصّت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب خصلةً من شعرها خلال جلسة لمجلس النوّاب في بلجيكا، ونددت لحبيب بقمع النظام الإيراني للتظاهرات التي تشهدها البلاد.الوزيرة البلجيكية المتحدرة من عائلة جزائرية قامت بهذه المبادرة لتحذو بذلك حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في المجلس.وبحسب لحبيب، هناك ثماني دول أوروبية تُطالب بفرض عقوبات على رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أمروا بحملة القمع في إيران.https://twitter.com/i/status/1578272689135001601