تعرف علي موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى والقنوات الناقلة

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دورى أبطال أفريقيا


تنتظر فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام فلامبو دو سنتر البوروندى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الأفريقى.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر
ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى السابعة مساء الأحد المقبل، الموافق التاسع من أكتوبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندوي
تذيع قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، حيث من المنتظر أن تحصل على حقوق إذاعة المباراتين باعتبار أن المباراتين فى القاهرة بعد موافقة الفريق البوروندي.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى
قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

المصدر: youm7

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