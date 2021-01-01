تعرف علي موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى والقنوات الناقلة

تنتظر فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام فلامبو دو سنتر البوروندى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الأفريقى.
موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر
ويلتقى فريق الزمالك مع نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي فى السابعة مساء الأحد المقبل، الموافق التاسع من أكتوبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندوي
تذيع قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، حيث من المنتظر أن تحصل على حقوق إذاعة المباراتين باعتبار أن المباراتين فى القاهرة بعد موافقة الفريق البوروندي.
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