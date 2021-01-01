نصائح يجب اتباعها .. لو طفلك اتعرض للتنمر فى المدرسة ؟



لو طفلك اتعرض للتنمر لو طفلك اتعرض للتنمر



في الآونة الأخيرة ظهر مصطلح التنمر بشدة، ويعود هذا المصطلح إلى حدوث سلوك عدواني من شخص لآخر، ويظهر هذا خاصة بين الأطفال في المدارس، ويستعرض "اليوم السابع" ما يجب على الوالدين فعله إذا تعرض الطفل للتنمر فى المدرسة، وفقًا لموقع"kidshealth".







متى يتعرض الطفل للتنمر:

في الغالب يتعرض الطفل للتنمر من قبل صديق في وقت ما، وقد يجد الأطفال الآخرون أن ذلك أمر مضحك ولن يكون مؤذى وغير لطيف للطفل الذى يتعرض للتنمر، ويعتبر التنمر أذى متعمد، بطرق جسدية أو لفظية أو نفسية، وله أشكال كثيرة منها الضرب أو الدفع والشتائم والتهديدات والسخرية، والتهكم على الآخرين وإيذاء المشاعر.

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ما الذى يمكن للوالدين فعله؟يجب على الوالدين الاستماع إلى طفلهم بهدوء مع تقديم الراحة والدعم له، وقد يتردد الطفل في اخبار البالغين عن التنمر الذى تعرض له، لأنه قد يشعر بالقلق والخجل مما يحدث، ولا يعرف ما هو رد فعل الوالدين من معرفة ما يتعرض له من تنمر، ولهذا يجب على الآباء مدح الطفل بشكل صحيح، وإخباره أنه ليس بمفرده من يتعرض للتنمر، بل يوجد أناس آخرين يتعرضون لذلك، وأن المتنمر هو الذى يقوم بالتصرف السيئ، وعلى الطفل الذى تعرض للتنمر في المدرسة أن يخبر شخص ما سواء مدير المدرسة أو معلم، ليكون على دراية، وليمنع المزيد من تعرض الطفل للتنمر.نصيحة للأطفال للتعامل مع التنمر:يجب على الوالدين تعليم الأطفال كيفية التعامل مع التنمر، ويوجد بعض الطرق لتحسين الوضع :1 – تجنب المتنمر:على الطفل أن يبتعد عن المتنمر بقدر الإمكان، ويجب التأكد من وجود شخص دائم التحدث مع الطفل حتى لا يشعر بالوحدة.3 - تصرف بشجاعة وتجاهل المتنمر:يجب على الطفل اخبار المتنمر بحزم أن يتوقف عما يفعله، ثم يبتعد عنه، وتجاهله، مثل التصرف بغير اهتمام، مع إرسال رسائل من الهاتف لوالديه بما يحدث، وهكذا يبدو الطفل بأنه لا يهتم، وقد يشعر المتنمر بالملل بعد ذلك.4 – إخبار شخص بالغ:يمكن للطفل اخبار المعلمين في الفصل أو مديرى المدرسة وأولياء الأمور، ليساعدوا الطفل عند تعرضه للتنمر في أي وقت خلال تواجده في المدرسة.5 - التحدث عنه:قد يتحدث الطفل بشخص يثق فيه كأخ كبير أو مستشار التوجيه أو المعلم، أو صديق، مما قد يحصل على اقتراحات منهم مفيدة بخصوص ذلك، أو على الأقل عدم شعور الطفل بالوحدة.6 - بناء الثقة:قد يؤدى التعامل مع التنمر بتأثير على ثقة الطفل بنفسه، ولهذا يجب أن يجلس الطفل مع أصدقائه، مما يكون لهم تأثير إيجابى عليهم، والمشاركة في النوادى الرياضية، والأنشطة المختلفة لتبنى القوة والصداقات، مع إخبار الطفل لوالديه بكافة بالأمور التي تحدث له، مع التأكيد للطفل بأن الأباء تؤمن به، وقادرون على فعل كل ما يستطيعون لمواجهة أي تنمر قد يتعرض له.