قصص مرعبة عن عفاريت البيت الأبيض



البيت الأبيض البيت الأبيض

دائماً ما تتردد الكثير من الأساطير حول وجود أشباح تعيش داخل المنازل القديمة خاصة التي شهدت جرائم قتل، ولم يسلم البيت الأبيض الذى عاش بداخله العديد من رؤساء أمريكا ومن هذه القصص الخيالية والراويات المرعبة نستعرض بعضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider ".







قصص وراويات مرعبة عن البيت الأبيض



شبح السيدة الأولى أبيجيل آدامز

أشار موظفو البيت الأبيض إلى أنهم شاهدوا شبح السيدة الأولى أبيجيل آدامز، وهى تعلق الغسيل ليجف فى الغرفة الشرقية، كما أبلغوا عن شم رائحة الملابس المبتلة وصابون غسيل اللافندر بالإضافة إلى إنهم شاهدوا أشباح.

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شبح الرئيس أبراهام لينكولنأشار العديد من موظفو البيت الأبيض على مر السنين إلى إنهم شاهدوا شبح الرئيس أبراهام لينكولن، لذلك أطلق عليه اسم "شبح البيت الأبيض" ، وأكدت على ذلك السيدات الأوائل مثل جريس كوليدج، والليدي بيرد جونسون ، وجاكلين كينيدي ، ورئيس الوزراء وينستون تشرشل، والملكة فيلهلمينا من هولندا، إنهم واجهوا شبح أبراهام لينكولن، أو شعروا بوجوده .شبح الرئيس أندرو جاكسونيقال أن السيدة الأولى ماري تود لينكولن جلست في الغرفة الحمراء بالبيت الأبيض مع شبح الرئيس أندرو جاكسون ويقال إنها تحدثت معه، وأبلغت عن إنها سمعته وهو يقسم في المقر التنفيذي، ويقال إن الرئيس أندرو جاكسون يطارد غرفة الورود، التي كان ينام فيها، وشاهده البعض وهو مستلقى على سريره القديم ويضحك .وليام هنري هاريسونويقال إن وليام هنري هاريسون، والذي كان أول رئيس يموت في البيت الأبيض، شبحه يسكن الطابق الثالث، ويعرف عنه إنه كان رئيسًا لأمريكا لمدة 31 يومًا فقط قبل وفاته في عام 1841، ويُقال إن البعض شاهدوا شبحه.شبح حيوان أليفوقالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ذات مرة إنها سمعت هي والرئيس السابق باراك أوباما ذات مرة ضوضاء قادمة من الردهة خارج غرفتهما، وشعروا بأنها تشبه صوت أقدام شبح حيوان أليف.