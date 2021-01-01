كيف تتعامل مع جارك وتحسن علاقتك به؟



كيف تتعامل مع جارك كيف تتعامل مع جارك

المعاملة الجيدة مع من حولك هو أمر جيد ويجب التعود عليه، وهذه المعاملة الحسنة تقرب الناس من بعضها، وتجعل الجيران قد يكونون أقرب من العائلة لأنهم يتواجدون بجوار الشخص طوال اليوم، لجعل أخلاقنا الجميلة هى شعار دائم..



ويجب التعامل مع الجار بشكل جيد، سواء كان جارا قديما أم جارا جديدا، مما يعود على المجتمع بشكل إيجابى، ويوجد طرق عديدة تمكن الشخص من أن يحب جيرانه، وفقاً لموقع"allprodad".





قد يعجبك أيضا...

1 – كن كريماًإن صفة الكرم لا يوجد فيها أي مجهود، سواء الكرم في الوقت والمواهب واللطف والتعاطف مع الغير، وهى مشاعر يجب مشاركتها، مع المحيطين كالجيران سواء القدامى أو الجدد.2 – كن أخلاقياًيجب أن يكون الشخص لديه أخلاق وصفات جيدة ليتعامل مع من حوله من الجيران القدامى أو الجدد، ويجب أن يكون لدى الإنسان استعداد للتضحية بالمكاسب المادية الشخصية، ويجب أن يكون الشخص وفى، ولديه معايير أخلاقية عالية، وكرامة إنسانية.3 – كن عادليجب على الشخص أن يكون عادل ويحكم على الأشياء والأشخاص بأمانة، ولا يجب التفرقة في المعاملة مع رجل فقير ورجل غنى، و يجب أن يكون الحكم الذى يتم إصداره يكون عادل في كل الأمور التي يتم القيام بها، ولهذا عليه أن يتعامل بعدل مع جيرانه بكل بشاشة وترحاب.4 – كن لطيفوفي كثير من الأحيان يكون من الصعب أن يبتسم الإنسان، لأنه قد يكون محاط بالكراهية والحقد والغيرة والحسد والعنف، وبكل هذه الأشياء السلبية التي حوله، كيف عليه أن يبتسم، ولكن مشاعر اللطف هي التي تنتقل إلى الآخرين بسهولة، فيجب على الشخص أن يبتسم لجيرانه بود، لأن فور الإبتسامة بصدق في وجه الأشخاص، تنتقل مشاعر المحبة، لأن اللطف والرحمة هي من أقوى الأسلحة التي يمكن يتم استخدامها يومياً، ومشاعر اللطف تنتقل للآخرين عند الأبتسامة بصدق ويكون لها مردود وتأثير هائل.5 – كن مسالمكل شخص يكون بداخله بعض الغضب بداخله مما يشعره بالتعب والإرهاق، وقد يشعر في بعض الأوقات برغبة في الإنتقام، ولكن تلك المشاعر لها مشاعر سلبية، ويكون في صراع مستمر، يجب أن تسامح، ولهذا يجب أن يسامح الشخص لمن أساء إليه سواء جاره أو أي شخص حتى يستطيع أن يعيش في سلام داخلى، مهما كانت متاعب العمل.