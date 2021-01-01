أبرزها ممارسة الرياضة .. طرق طبيعية لعلاج دوالي الساقين



لعلاج دوالي الساقين لعلاج دوالي الساقين



دوالي الساقين تعد من الأمراض التي تعوق ممارسة الشخص عن القيام بمهامه اليومية، وتتسبب في عدم قدرته علي ممارسة الحياة اليومية، من المشي، وتتسبب في عدم قدرته علي الوقوف علي القدمين، أو المشي لفترة طويلة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أفضل طرق علاج طبيعية لدوالي الساقين، وأيضا أبرز وأهم الأعراض المرتبطة بدوالي الساقين، ومنها:

-نجد أن الشخص المصاب بدوالي الساقين يعاني بالحرقة أو خفقان في الساق.

-عدم الراحة نتيجة للثقل والحكة في القدمين.

-الشعور بالشد العضلي في القدمين المصابة.

-تورم في القدمين أو الكاحلين.

-جفاف أو تهيج الجلد فوق الدوالي.



ومن أبرز وسائل علاج?دوالي الساقين?بالطرق الطبيعية:



-ممارسة التمارين الرياضية:



تعمل ممارسة الرياضة على تحسين الدورة الدموية في الساقين، وهذا يساعد على دفع الدم المتجمع في الأوردة، ويعمل أيضا علي انخفاض ضغط الدم ما يساهم في توسع الأوردة، كما تعمل الرياضة في زيادة حركة العضلة دون إجهاد، ولذا يجب ممارسة المشي وركوب الدراجات والسباحة واليوجا.



-الجوارب الطبية الضاغطة:



توفر هذه الجوارب علاج ?دوالي الساقين لأنها تساهم في وصول الدم إلى القلب، وهذا يساهم في تنشيط الدورة الدموية، فاستخدامها يخفف ألم القدمين، وتحسين الدورة الدموية بها.



-مكملات غذائية:

تساهم بعض المكملات الغذائية في علاج دوالي الساقين، حيث تقلل من الضغط على المنطقة أسفل الساقين المسبب للإصابة بالتورم، ومن ضمنها بذور العنب.

