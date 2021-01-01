نورد ستريم .. السويد تكشف تفاصيل جديدة عن انفجاره

قال جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، إن تحقيقا في موقع انفجار خطي نورد ستريم 1 و 2 عزز الشكوك في وقوع تخريب كبير.
وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة تسريبات من شبكة خطي الأنابيب، في المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر البلطيق التابعة للدولتين، منذ رصدهما الأسبوع الماضي.
وتحقق أوروبا في سبب الضرر في وقت تسعى فيه موسكو لإلقاء مسؤولية ذلك على الغرب، وتشير إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيدة من إلحاق الضرر بالخطين. وتنفي واشنطن أي ضلوع لها في الأمر.
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