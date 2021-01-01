كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المنستيري بدوري الأبطال



مارسيل كولر مارسيل كولر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق المتجهه إلى تونس استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويعتبر لقاء الاتحاد المنستيري هو اللقاء الرسمي الأول للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد، مع المارد الأحمر.



وشهدت القائمة خروج رامي ربيعه بسبب الإيقاف، واستبعاد كلًا من: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد أشرف، مصطفى سعد، زياد طارق، ومحمد محمود لأسباب فنية، محمد فخري، بيرسي تاو، وعمار حمدي للإصابة، وكهربا، وصلاح محسن بسبب عدم قيدهم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

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وتغادر بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس.