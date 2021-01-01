كيف تعلم الطفل تجنب الغش والتحلى بالصدق؟



كيف تعلم الطفل تجنب الغش كيف تعلم الطفل تجنب الغش



يتجه بعض الأطفال للغش فى الامتحانات أو الواجبات المدرسية، الأمر الذى يتسبب فى أن يكسبه المزيد من الصفات السيئة التى لا تتوافق مع أخلاقنا الجميلة التى تربينا عليها فى مجتمعنا المصرى، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى نصائح لتعليم الطفل تجنب الغش، وفقاً لما ذكره موقع "raisingchildren".





نصائح لتعليم الطفل تجنب الغش

اسأله عن السبب

يجب على الوالدين أن يطرحوا أسئلة على الطفل عن سبب اتجاهه للغش، فإذا كان اتجه للغش للحصول على نتائج ترضى والديه، عندئذ يجب التحدث مع الطفل عن نجاحه وتفوقه بهذه الطريقة لن يرضيه بل بالعكس .



اعطى فرصة للطفل

يجب على الوالدين أن يمنحان للطفل فرصة للممارسة وتجربة الفوز والخسارة، وكيف يتخلص من الخسارة ويحولها لنجاح.

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امدح مجهود طفلكيجب على الوالدين أن يمدحان طفلهما ومجهوده الذى يبذله فى دراسته، أو ممارسته للرياضة أو اللعب، مع تعليمه كيف يستمتع بوقته بدلاً من تركيزه على من ربح أو خسر.كن قدوة لطفلكإذا كان الوالدين يلعبان أو يمارسان رياضة ما، يجب أن يمارسوها أمام طفلهما ويتقبلان أمامه الخسارة فى اللعب مثلما يتقبلان نجاحهما وتفوقهما.تحقق من توقعاتكبعد اتباع النصائح السابق ذكرها، يجب على الوالدين التأكد من تنفيذ توقعاتهما لطفلهما على أكمل وجه مثل التأكد من أداء الطفل وتجنبه للغش سواء فى المدرسة أو اللعب.لا تلقبه بالغشاشيجب على الوالدين أن يتجنبا مناداة طفلهما بالغشاش، حتى لا يتسبب ذلك فى دفعه لممارسة الغش أكثر، بل يفضل أن يتجنبان ذكر واقعة غشه أمامه.تعليم الصدق للطفليجب على الوالدين أن يعلمان طفلهما الصدق وممارسته سواء فى علاقته بهما أو مع زملائه فى المدرسة، مع تأكيدهم الدائم له على أن يتحلى بالصدق وتشجيعه على التحلى بهذه الصفة.