أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل



الحلاوة الطحينية الحلاوة الطحينية



الحلاوة الطحينية من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من الأسواق.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت.





مقادير طريقة عمل الحلاوة الطحينية

2 كوب طحينة

2 كوب لبن بودر

2 كوب سكر بودر

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