طرق طبيعية وفعالة لعلاج الثعلبة



علاج الثعلبة علاج الثعلبة



العديد من الأشخاص لايعرف ماهى اعراض الاصابه بالثعلبه فى الشعر، الثعلبه تتسبب فى فقدان الشعر فى بعض المناطق أو فى فروة الرأس لتظهر على هيئه فراغات تخلو من الشعر، وخاصه فى منطقه الرأس فإنها سوف تظهر على شكل فراغات دائريه او بيضاوية.



غالبا تظهر الثعلبه لدى الرجال أكثر من النساء، و لكن جميع الأعمار مرجح أن يصاب ب مرض الثعلبة في الشعر، ويُشار إلى أنّ مرض الثعلبة يبدأ في مرحلة الطفولة وسن المراهقة في الكثير من الحالات و لكن السبب الدقيق غير معروف.





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اسباب الثعلبه ما يلي :-العدوى الفيروسية.التغيرات الهرمونيةالاسباب الوراثيةالاصابه بإلتهاب المفاصل الروماتويدىالتوتر والاكتئاب ، الاكزيماالأمراض الناتجه عن ضعف الجهاز المناعيالإصابة ببعض الأمراض مثل الغدة الدرقيةإليكم أفضل الزيوت والاعشاب الطبيعيه لعلاج الثعلبه :1- زيت الخروعمن الزيوت الطبيعية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى قد تساعد على نمو الشعر وعلاج الثعلبة، فمن الممكن تطبيقه مرتين فى اليوم.2. علاج الثعلبة بالخليعد استخدام الخل بانتظام علي المنطقه المصابه بالثعلبه من العلاجات الفعاله لها. تحتاج فقط الي تدليك المنطقه المصابه بقطعه قطن مبلله بالخل برفق وتترك 20 دقيقه ثم تشطف بالماء. هذا بالاضافه الي أن الخل يكسب الشعر لمعان وبريق .3.وصفة الثوم لعلاج الثعلبة:من خلال خلط ربع لتر من خل التفاح مع الثوم المفروم، وتقليبهم ومزجهم جيداً، ووضعهم بزجاجة، ونتركها لمدة 10 أيام، تدهن المناطق المصابة بالثعلبة باستخدام قطعة من القطن يوميا .4. زيت إكليل الجبليساعد زيت إكليل الجبل على تعزيز كثافة الشعر ونموه عن طريق زيادة التمثيل الغذائي ، حيث أظهرت دراسة أهمية تطبيق زيت إكليل الجبل موضعيًا في علاج الثعلبة، وهذا ما يجعله من طرق علاج الثعلبة بالأعشاب الطبيعية من خلال وضع بضع قطرات من الزيت مباشرة على فراغات الشعر مرتين يوميًا.5. الشاي الأخضريزيد الشاي الأخضر من معدل تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبذلك ترتفع معدلات التغذية والتي تساعد بشكل كبير في منع تساقط الشعر ،ويحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات تعمل على تحفيز نمو الشعر.6 - وصفة ماء الورد لعلاج الثعلبة:من الوصفات المميزة لعلاج مرض الثعلبة، عن طريق خلط 150 ملي من خل التفاح مع 270 ملي من ماء الورد و50 جراما ، وتخلط المكونات جيداً، ثم يتم استخدامها على المنطقة المصابة بالثعلبة مرتين يومياً، حتى تنمو بصيله الشعر فى الفراغات من جديد .