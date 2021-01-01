تعرف عليها .. قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري



الأهلي والاتحاد المنستيري الأهلي والاتحاد المنستيري



أعلنت القناة الوطنية التونسية، إذاعة مباراة الأهلي والاتحادالمنستيري التونسي، المقرر لها الأحد المقبل، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.



وذكرت القناة الوطنية التونسية، ، أنها ستنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



يستهدف الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد المنستيري خارج الديار، تسهل من مهمته في لقاء العودة بالقاهرة.

قد يعجبك أيضا...

وتعد مباراة الاتحاد المنستيري الظهور الرسمي الأول للأهلي تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الأحمر، لمدة موسمين، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر بعد شهرين فقط من تدريب الفريق.وخاض الأهلي 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.ويفقد الأهلي خدماته نجمه الجنوب إفريقي بيرسي تاو أمام الاتحاد المنستيري بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة بمزق في العضلة الإمامية.وتعد مباراة الأحد، هي الأولى بين الأهلي والاتحاد المنستيري، حيث لم يسبق وأن التقى الفريقان في أي مباراة رسمية من قبل.وكان الأهلى خسر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، الموسم الماضي، أمام الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد.الأهلي زعيم أفريقيا:ويتصدَّر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 ألقاب، ويأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.الاتحاد المنستيري منافس الأهلي في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لم يسبق له الفوز بالبطولة القارية أو التأهل إلى المباراة النهائية.