طرق مختلفة ومبدعة لإعادة تدوير الأحذية القديمة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طرق مختلفة ومبدعة لإعادة تدوير الأحذية القديمة

صورة الخبر: تدوير الأحذية القديمة
تدوير الأحذية القديمة


من منا لا يوجد في منزله حذاء أو أكثر قديم لا يرتديه، سواء كان مقطوع أو ضاعت فردة منه، أو حتى تغير مقاسه، فهناك من يصعب عليه التخلص من حذاء قديم له ذكريات مميزة في القلب، فإذا كنت لا تستطيع ارتدائه بعد الآن، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى رمي زوج من الأحذية في سلة المهملات، لذا يستعرض "اليوم السابع" عدة أفكار مختلفة لإعادة تدوير الأحذية القديمة التي تساعدك في إستخدامها بدلاً من تركها جانباً وعمل كركبة وأستخدامها بشكل عملي ومنها تكون صديقاً للبيئة، وفقا لموقع "diy" كما يلي:



وعاء للزرع:
يمكن أستخدام أزواج الأحذية المغلقة بوضع القليل من الطين بها وغرس النبات المفضل لديك، كالصبار أو زهور الوينكا، لذا فهي خيار جيد للزراعة غير التقليدية التي تكون أكثر تزينا ًمن المعتاد.

رف مجوهرات الأحذية المعلقة:
يمكن تعليق الحذاء القديم بجانب المرايات أو تطهيره ووضعه في الأدراج وحفظ الإكسسوارات الصغيرة به والتي تكون قابلة للضياع، مثل الخواتم والحلقان، يمكنك أيضًا ربط خطافين في نعل الحذاء لمنح نفسك مساحة لتعليق القلائد أو الأقراط عليه أيضًا.

وسادة الدبابيس:
من منا لا يوجد لديه مشكلة ضياع أو إختفاء الدبابيس أو أبر الخياطة، فمن هنا يمكن استخدام الحذاء القديم بتبطينه جيداً بقطع من الأسفنج الملون ثم غرس الدبابيس به وتثبيته في مكان مرئي أو حتى وضعه على التسريحة.

وعاء لإطعام الطيور:
هناك الكثير يحتارون في إستخدام شيء لوضع الحبوب للطيور بدلاً من إلقائها على الأرض أو حتى وضعها في إحدى علب الطعام، فالحذاء القديم وسيلة مختلفة ومميزة لوضع الحبوب به، ثم وضعه بمكان واضح للطيور في الحديقة أو في البلكونة.

رف لتعليق الملحقات بجانب الباب:
كل ما عليك فعله اربط الحذاء بلوح من الخشب بحيث يبرز الكعب للخارج، ثم علقي اللوح على الحائط، واستخدمي هذا الكعب لتعليق المعاطف أو المناشف أو رداء الحمام أو الأوشحة.

إطار للتصوير:
إذا كان لديك مجموعة من الأحذية الملونة، يمكن لصقها على شكل دائرة أو مستطيل، ثم تزينها بالورود أو قطع من المرايات المكسورة أو حتى أقراص الكمبيوتر القديمة غير المستخدمة، وعمل إطار مميز للتصوير في المناسبات المختلفة كأعياد الميلاد أو الحفلات.

المصدر: موقع "diy"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طرق مختلفة ومبدعة لإعادة تدوير الأحذية القديمة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5626

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager