طرق مختلفة ومبدعة لإعادة تدوير الأحذية القديمة



تدوير الأحذية القديمة تدوير الأحذية القديمة



من منا لا يوجد في منزله حذاء أو أكثر قديم لا يرتديه، سواء كان مقطوع أو ضاعت فردة منه، أو حتى تغير مقاسه، فهناك من يصعب عليه التخلص من حذاء قديم له ذكريات مميزة في القلب، فإذا كنت لا تستطيع ارتدائه بعد الآن، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى رمي زوج من الأحذية في سلة المهملات، لذا يستعرض "اليوم السابع" عدة أفكار مختلفة لإعادة تدوير الأحذية القديمة التي تساعدك في إستخدامها بدلاً من تركها جانباً وعمل كركبة وأستخدامها بشكل عملي ومنها تكون صديقاً للبيئة، وفقا لموقع "diy" كما يلي:







وعاء للزرع:

يمكن أستخدام أزواج الأحذية المغلقة بوضع القليل من الطين بها وغرس النبات المفضل لديك، كالصبار أو زهور الوينكا، لذا فهي خيار جيد للزراعة غير التقليدية التي تكون أكثر تزينا ًمن المعتاد.

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رف مجوهرات الأحذية المعلقة:يمكن تعليق الحذاء القديم بجانب المرايات أو تطهيره ووضعه في الأدراج وحفظ الإكسسوارات الصغيرة به والتي تكون قابلة للضياع، مثل الخواتم والحلقان، يمكنك أيضًا ربط خطافين في نعل الحذاء لمنح نفسك مساحة لتعليق القلائد أو الأقراط عليه أيضًا.وسادة الدبابيس:من منا لا يوجد لديه مشكلة ضياع أو إختفاء الدبابيس أو أبر الخياطة، فمن هنا يمكن استخدام الحذاء القديم بتبطينه جيداً بقطع من الأسفنج الملون ثم غرس الدبابيس به وتثبيته في مكان مرئي أو حتى وضعه على التسريحة.وعاء لإطعام الطيور:هناك الكثير يحتارون في إستخدام شيء لوضع الحبوب للطيور بدلاً من إلقائها على الأرض أو حتى وضعها في إحدى علب الطعام، فالحذاء القديم وسيلة مختلفة ومميزة لوضع الحبوب به، ثم وضعه بمكان واضح للطيور في الحديقة أو في البلكونة.رف لتعليق الملحقات بجانب الباب:كل ما عليك فعله اربط الحذاء بلوح من الخشب بحيث يبرز الكعب للخارج، ثم علقي اللوح على الحائط، واستخدمي هذا الكعب لتعليق المعاطف أو المناشف أو رداء الحمام أو الأوشحة.إطار للتصوير:إذا كان لديك مجموعة من الأحذية الملونة، يمكن لصقها على شكل دائرة أو مستطيل، ثم تزينها بالورود أو قطع من المرايات المكسورة أو حتى أقراص الكمبيوتر القديمة غير المستخدمة، وعمل إطار مميز للتصوير في المناسبات المختلفة كأعياد الميلاد أو الحفلات.