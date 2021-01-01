شاهد أجمل أهداف الجولة الثالثة من دورى أبطال أوروبا

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دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، يويفا، اليوم الخميس، عن المرشحين لجائزة أفضل هدف فى الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023.

وأُقيمت الجولة الثالثة من دورى الابطال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث فاز مانشستر سيتي على كوبنهاجن بخماسية نظيفة، كما تفوق ليفربول على رينجرز بهدفين دون مقابل، وتعادل باريس سان جيرمان مع بنفيكا بهدف لمثله.

فيما خسر برشلونة من مضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد، وفاز تشيلسي على ميلان 3-0، وفاز بوروسيا دورتموند على إشبيلية بنتيجة 4-1، وتخطى ريال مدريد ضيفه شاختار بنتيجة 2-1.


وينافس ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، النجم المخضرم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، ورافاييل جيريرو، لاعب بوروسيا دورتموند على أجمل هدف في الأسبوع.


وجاء المرشحون لجائزة أفضل هدف فى الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كتالى:

ترينت ألكسندر أرنولد، ليفربول، هدفه أمام رينجرز.

أندريه سيلفا، لايبزيج، هدفه الأول أمام سيلتيك.

رافاييل جيريرو، بوروسيا دورتموند، هدفه أمام إشبيلية.

ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان، هدفه أمام بنفيكا.
https://bit.ly/UCLGOTW21

المصدر: youm7

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