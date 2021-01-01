تعرف على أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

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يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.







طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف آيفون



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1- سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق إنستجرام.2- اذهب إلى قائمة الإعدادات.3- واختر منها خيار “الأرشيف”، وقم باختيار أي فيديو أو صورة من الصور التي استخدمتها سابقًا.4- بعد أن تظهر الصورة أو الفيديو الذي قمت باختياره.5- اسحب إلى أعلى.6- ستظهر لديك أيقونة الكاميرا، وستظهر أمامك الفلاتر في إنستجرام بشكل طبيعي.طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف الأندرويد1- ادخل إلى إعدادات الهاتف.2- ابحث عن خيار “الإدارة العامة”، وانقر عليه.3- انقر على “التاريخ والوقت”.4- من الخيارات، فعّل خيار “التاريخ والوقت التلقائي”.5- اضغط على خيار “اللغة والإدخال”.6- قم بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة أساسية مع اللغة العربية، في هاتفك.7- بهذه الطريقة ستظهر فلاتر إنستجرام لديك، ولكن في حال اتبعت الخطوات السابقة، ولم تظهر الفلاتر بعد، قم بمسح الذاكرة المؤقتة الخاصة بتطبيق الإنستقرام، وسوف تظهر لك الفلاتر بالتأكيد.