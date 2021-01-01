إيلون ماسك يغير رأيه ويسعى لشراء تويتر مرة أخرى..بعد العديد من المشاحنات..

وافق تويتر Twitter - مرة أخرى - على اقتراح رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك Elon Musk بشراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم، حيث إنه في بيان، أكد تويتر أنه تلقى خطابًا من ماسك يفيد أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد".
بحسب ما ذكره موقع engadget التقني، تأتي الاتفاقية بعد أشهر من الدراما القانونية بعد أن حاول ماسك التراجع عن اتفاقيته الأصلية منذ شهور قليلة ورفضه لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.
وكان من المقرر أن تتم محاكمة الطرفين في شهر أكتوبر الجاري، لكن ماسك عكس مساره فجأة، وأبلغ لتويتر أنه يقبل الشروط الأصلية للصفقة.
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