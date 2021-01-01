إيلون ماسك يغير رأيه ويسعى لشراء تويتر مرة أخرى..بعد العديد من المشاحنات..



إيلون ماسك إيلون ماسك

وافق تويتر Twitter - مرة أخرى - على اقتراح رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك Elon Musk بشراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم، حيث إنه في بيان، أكد تويتر أنه تلقى خطابًا من ماسك يفيد أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد".



بحسب ما ذكره موقع engadget التقني، تأتي الاتفاقية بعد أشهر من الدراما القانونية بعد أن حاول ماسك التراجع عن اتفاقيته الأصلية منذ شهور قليلة ورفضه لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار.



وكان من المقرر أن تتم محاكمة الطرفين في شهر أكتوبر الجاري، لكن ماسك عكس مساره فجأة، وأبلغ لتويتر أنه يقبل الشروط الأصلية للصفقة.

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إيلون ماسك يسعى إلى شراء تويتر مرة أخرىفي الخطاب المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يقول الفريق القانوني لإيلون ماسك ماسك إنهم سيلتزمون بالاتفاق المبرم في شهر أبريل الماضي إذا كانت محكمة ديلاوير "ستؤجل المحاكمة وجميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالدعوى القضائية الجارية.ليس من الواضح حتى الآن متى سيتم إتمام صفقة عملية الاستحواذ على تويتر بالفعل، لكنه صوّت المساهمون في تويتر للموافقة على الصفقة ، لكن كلا الجانبين بحاجة الآن إلى انتظار رد محكمة ديلاوير.