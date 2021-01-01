الطريقة هنا..تحديث جديد في تويتر هيكسر الدنيا..

أعلنت منصة تويتر Twitter بعد فترة تجريب استمرت شهورا، أن زر "تعديل التغريدات" Edit أصبح متاحاً أخيراً وبشكل رسمي لمستخدمي النسخة المدفوعة المعروفة بـ "تويتر بلو" أو Twitter Blue، وذلك في عدد من البلاد.
وتعتبر خدمة تويتر بلو، هي خدمة مدفوعة من تويتر، ويمكن الاشتراك فيها مقابل 5 دولارات في الشهر، وتتواجد في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وأصبح الآن بإمكان المستخدمين تعديل تغريداتهم على “تويتر”، وذلك في أول 30 دقيقة من نشرها على “تويتر”، فقط 5 مرات كحد أقصى لكل تغريدة.
تويتر يفعل خدمة تعديل التغريدات
وفقا لما نشرته التقارير، فإن مشتركي خدمة تويتر بلو، ستظهر لديهم علامة صغيرة على شكل قلم، تعني أن تغريداتهم تعرضت للتعديل، كما سيتاح لهم إمكانية معاينة النسخ السابقة منها.
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