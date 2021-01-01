تطلق جوجل الجيل الثاني من Nest Doorbell بكاميرا محسّنة مقابل 180 دولارًا



Nest Doorbell Nest Doorbell

أطلقت جوجل رسميًا الجيل الثاني من Nest Doorbell، والذي يأتي مع اتصال سلكي.



يأتي جرس Nest Doorbell بأربعة ألوان؛ Snow و Linen و Ash و Ivy. ويبلغ سعره 180 دولارًا في الولايات المتحدة وهو متاح الآن للشراء.



يعد جرس الباب السلكي أصغر حجمًا بنحو 30 في المائة مقارنة بالإصدار الذي يعمل بالبطارية، مما يعني أنه سيكون من الأسهل وضع الجهاز في المساحات الضيقة.

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أما بالنسبة للكاميرا، فهي تقدم تقنية HDR، وتقول الشركة إن الجهاز تم اختباره في ظروف مختلفة لضمان صور واضحة. علاوة على ذلك، تمكنت الشركة أيضًا من التخلص من تأثير عين السمكة.ولقد صنفت DXOMark، المعروفة بتصنيف كاميرات الهواتف الذكية، جرس الباب الجديد هذا على أنه أفضل كاميرا جرس باب تم اختبارها.يمكن للكاميرا تحديد نوع الهدف الذي يظهر في الإطار ويمكنها التعرف على ما إذا كان شخصًا أو حيوانًا أو مركبة، مما يسهل على المستخدمين تلقي التنبيهات لأنواع معينة من المشغلات، مما يقلل من الرسائل غير المرغوب فيها.يأتي الجهاز أيضًا مع ميزة “تحدث واستمع”، والتي تعني أساسًا أنه يدعم الاتصال ثنائي الاتجاه. هناك أيضًا خيار لتشغيل الرسائل المسجلة مسبقًا للزوار.عند الوصول إلى التخزين، يمكن للجهاز تسجيل ما يصل إلى ساعة من الأحداث المهمة، والتي تشمل الصوت والحركة والأنشطة الأخرى. يمكنه أيضًا تخزين حوالي ثلاث ساعات من سجل الفيديو ولقطات لمدة تصل إلى خمس دقائق لكل حدث مجانًا.